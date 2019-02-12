Правительство выкупит Сбербанк за деньги Фонда национального благосостояния

Средства на покупку пакета акций Сбербанка у Центробанка должны сформироваться в ФНБ за 12 месяцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минфин России.

Минфин и Банк России разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, его уже направили в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости.

При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.

Покупка акций Сбербанка предполагает этапность, поскольку в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, заявили в Минфине.

«Пакет акций Сбербанка приобретается за счет средств ФНБ — то есть только в части превышения 7% ВВП. Так как в ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно, то есть этапность», — отметили в министерстве.

Законопроект о выкупе акций Сбербанка планируется обсудить на заседании правительства в четверг, 13 февраля.