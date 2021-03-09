Правительство ввело мониторинг цен на товары и услуги

В России решено ввести постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Распоряжение об утверждении решения правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, а также спрогнозировать потенциальные риски повышения стоимости значимой продукции и вовремя принять сдерживающие меры.

Следить за ценами поручено профильным министерствам и ведомствам. За каждым закреплена определенная группа товаров и услуг, за которые они назначены ответственными, пишет News.ru.

Вести мониторинг и оценивать динамику цен на потребительские товары и услуги будут министерство экономического развития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. В случае роста цен они направят в кабмин предложения по мерам их регулирования.

«Смотрящие» ведомства