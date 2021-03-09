Правительство ввело мониторинг цен на товары и услуги

Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, а также спрогнозировать потенциальные риски повышения стоимости значимой продукции и вовремя принять сдерживающие меры.
Следить за ценами поручено профильным министерствам и ведомствам. За каждым закреплена определенная группа товаров и услуг, за которые они назначены ответственными, пишет News.ru.
Вести мониторинг и оценивать динамику цен на потребительские товары и услуги будут министерство экономического развития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. В случае роста цен они направят в кабмин предложения по мерам их регулирования.
«Смотрящие» ведомства
- В ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия — в общей сложности 12 позиций.
- Минпромторгу предстоит следить за ценами на потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны — всего 13 позиций.
- В зоне ответственности Минздрава — медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, а также медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.
- Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель.
- Минцифры ответственно за стоимость услуг связи.
- Минстрой станет мониторить цены на жилищно-коммунальные услуги.
- Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом за исключением такси, а также за городской наземный электротранспорт.
- В ведении Ростуризма — цены на проживание в здравницах и отелях.
- Росалкогольрегулирование назначено ответственным за алкогольную продукцию.