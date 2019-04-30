Правительству предложили взимать 15% от покупок в зарубежных интернет-магазинах

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (объединяет крупных российских ретейлеров) предлагает заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров, сообщает « Коммерсантъ ».

Причем это уже смягченный вариант — изначально речь шла о 20%.

Предложения поступили в Минкомсвязь, которая 29 апреля перенаправила их на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е. Т. Гайдара и главе «Почты России» Николаю Подгузову, попросив представить предложения и замечания (копия обращения АКИТ и письма Минкомсвязи есть у Ъ). В министерстве подтвердили факт отправки такого письма.

АКИТ в документе предлагает признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования.

Ответственными за сбор предлагается назначить «Почту России» и экспресс-перевозчиков, а реализовать механизм посредством авансирования платежей, которые будут поступать в бюджет по мере отгрузки товаров, пишет bfm.ru.

Участники рынка трансграничной торговли, объем которого в 2018 году достиг 316 млрд рублей, уже оценили ее — резко негативно и сомневаются, что государство в итоге согласится на столь жесткие ограничения.