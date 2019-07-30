Правообладателю бренда «Гранмулино» грозит банкротство

Алтайская налоговая инспекция через суд требует признать банкротом НПФ «Алтан», которая является правообладателем товарных знаков «Гранмулино» и «Алтан», пишет «Коммерсант» со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Алтайского края.

Сумма долга научно-производственной фирмы «Алтан» пока не указана. В марте с «Алтана» уже взыскали 4,8 млн рублей налога на добавленную стоимость за третий квартал 2015 года.

Компания зарегистрирована в 1988 году в Барнауле и возглавляет холдинговую структуру, объединяющую «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», «Поспелихинскую макаронную фабрику» и ряд других зерноперерабатывающих и пищевых предприятий.

Как сказано на сайте «Алтана», компания является лидером в возрождении производства твердых сортов пшеницы и организатором ее переработки на Алтае. В 1999 году в состав акционеров НПФ «Алтан» вошли иностранные инвесторы — греческий инвестиционный фонд «Commercial Capital»

Совладельцы компании — семья предпринимателя Валерия Покорняка.