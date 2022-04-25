Предприимчивый фермер решил построить новый завод в Алтайском крае

В течение двух-трех лет крестьянское хозяйство Анатолия Иванова из Косихинского района планирует запустить современный семенной завод. Проект будут реализовывать поэтапно — часть оборудование для него фермер уже приобрел. Сам он считает это направление перспективным и планирует на нем неплохо заработать.

Строительство завода в хозяйстве уже началось — здесь готовят к установке оборудование для линии фасовки. Транспортеры и дозаторы для затарки мешков обошлись фермеру в 12 млн рублей.

Параллельно в хозяйстве намерены готовить площадку под основные мощности завода, где будет проходить обработка и протравка будущих семян.

Общий объем инвестиций в проект фермер оценивает в 100 млн рублей. Средства он планирует привлекать собственные.

По словам Анатолия Иванова, заниматься в первую очередь он будет озимыми культурами, предлагая будущим клиентам не только сами семена, но и технологии их возделывания.

Выращиванием этой культуры крестьянское хозяйство занимается давно, результаты хорошие — на отдельных участках озимой пшеницы урожайность достигает 70 ц/га.

Анатолий Иванов , руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Косихинского района Олег Богданов

Анатолий Иванов,

руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Косихинском районе:

Сейчас на российском рынке более 60% процентов семян имеет отечественное происхождение. В нашем хозяйстве используются преимущественно сорта российской селекции и только несколько импортных гибридов подсолнечника и рапса. Мы сами не первый год ведем работы по районированию высокопродуктивных сортов зерновых и кормовых культур. Особый интерес к озимым.

Что известно о предприятии

Крестьянско-фермерское хозяйство Анатолия Иванова было образовано в селе Контошино в 1993 году. Основным видом деятельности предприятия является выращивание зерновых культур.

На базе хозяйства с 1994 года совместно с учеными и студентами Алтайского государственного аграрного университета ведутся опытные работы по выращиванию и районированию зерновых и кормовых культур.

Приемка зерно нового урожая. Сергей Бутин

За почти 30 лет обрабатываемые площади КФХ Иванова расширились со 146 до 7,8 тыс. га. Предприятие показывает стабильно высокие производственные и экономические показатели. В 2021 году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур превысил 13 тыс. тонн при средней урожайности 34 ц\га.

Среднемесячная заработная плата в хозяйстве по итогам 2021 года превысила 46,5 тысяч рублей. Предприятие оснащено современной сельскохозяйственной техникой, комплексом очистки и сушки зерна. Налажено производство гранулированных азотных удобрений.