25 апреля
Алтайское поле
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Экономика

Предприимчивый фермер решил построить новый завод в Алтайском крае

В течение двух-трех лет крестьянское хозяйство Анатолия Иванова из Косихинского района планирует запустить современный семенной завод. Проект будут реализовывать поэтапно — часть оборудование для него фермер уже приобрел. Сам он считает это направление перспективным и планирует на нем неплохо заработать.

Зерно.
Зерно.
СС0

Строительство завода в хозяйстве уже началось — здесь готовят к установке оборудование для линии фасовки. Транспортеры и дозаторы для затарки мешков обошлись фермеру в 12 млн рублей.

Параллельно в хозяйстве намерены готовить площадку под основные мощности завода, где будет проходить обработка и протравка будущих семян.

Общий объем инвестиций в проект фермер оценивает в 100 млн рублей. Средства он планирует привлекать собственные.

По словам Анатолия Иванова, заниматься в первую очередь он будет озимыми культурами, предлагая будущим клиентам не только сами семена, но и технологии их возделывания.

Выращиванием этой культуры крестьянское хозяйство занимается давно, результаты хорошие — на отдельных участках озимой пшеницы урожайность достигает 70 ц/га.

Анатолий Иванов, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Косихинского района
Анатолий Иванов, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Косихинского района
Олег Богданов

Анатолий Иванов,
руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Косихинском районе:

Сейчас на российском рынке более 60% процентов семян имеет отечественное происхождение. В нашем хозяйстве используются преимущественно сорта российской селекции и только несколько импортных гибридов подсолнечника и рапса. Мы сами не первый год ведем работы по районированию высокопродуктивных сортов зерновых и кормовых культур. Особый интерес к озимым.

Что известно о предприятии

Крестьянско-фермерское хозяйство Анатолия Иванова было образовано в селе Контошино в 1993 году. Основным видом деятельности предприятия является выращивание зерновых культур.

На базе хозяйства с 1994 года совместно с учеными и студентами Алтайского государственного аграрного университета ведутся опытные работы по выращиванию и районированию зерновых и кормовых культур.

Приемка зерно нового урожая.
Приемка зерно нового урожая.
Сергей Бутин

За почти 30 лет обрабатываемые площади КФХ Иванова расширились со 146 до 7,8 тыс. га. Предприятие показывает стабильно высокие производственные и экономические показатели. В 2021 году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур превысил 13 тыс. тонн при средней урожайности 34 ц\га.

Среднемесячная заработная плата в хозяйстве по итогам 2021 года превысила 46,5 тысяч рублей. Предприятие оснащено современной сельскохозяйственной техникой, комплексом очистки и сушки зерна. Налажено производство гранулированных азотных удобрений.

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