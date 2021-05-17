Предпринимателей Алтайского края спрашивают об эффективности господдержки

Общероссийский народный фронт в преддверии Дня российского предпринимательства (26 мая) решил поинтересоваться мнением представителей малого и среднего бизнеса об эффективности господдержки.

Опрос проводится на сайте ОНФ. Принять в нем участие может любой предприниматель края, для этого достаточно открыть специальную страницу.

Главная цель опроса — узнать, с какими трудностями столкнулись предприниматели при получении господдержки в прошлом коронакризисном году.

Речь идет о получении государственных условно невозвратных кредитов (программа ФОТ 2.0). С апреля 2021 года стартовала новая программа, в рамках которой субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить льготный кредит по ставке 3% с отсрочкой платежей до 1 июля 2021 года (программа ФОТ 3.0).

Все результаты опроса, который проводится в регионах страны, доведут до сведения президента России Владимира Путина.

Напомним, что с 19 по 21 мая в Барнауле на различных площадках пройдут секционные мероприятия VII конгресса предпринимателей. В частности бизнесмены и чиновники будут обсуждать вопросы страхования в сельском хозяйстве, кадрового потенциала, защиты интеллектуальной собственности, налогового законодательства и трансформации контрольно-надзорной деятельности.

Пленарное заседание конгресса с участием губернатора Виктора Томенко предположительно может состояться 28 мая.