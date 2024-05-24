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Экономика

Предпринимателей Барнаула наградили в преддверии профессионального праздника

В администрации города 23 мая прошло мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства. Представителей отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.

Представителей предпринимательской отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.
Представителей предпринимательской отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.
Фото предоставлено персс-службой Администрации города Барнаула.

Сергей Рябчун, заместитель главы администрации города по экономической политике в своем приветственном слове поздравил присутствующих от имени главы города Вячеслава Франка и отметил важную роль предпринимателей для общества города.

Бизнес-структуры создают новые рабочие места, реализуют социально важные проекты, обеспечивают налоговые поступления в бюджет, предоставляют широкий ассортимент товаров и услуг.

Сергей Васильевич подчеркнул социальную ответственность и участие предпринимателей в поддержке наших бойцов на СВО, жителей новых российских территорий:

С первых дней специальной военной операции предприятия города оказывают помощь в подготовке гуманитарных грузов. На сегодняшний день отправлено уже более 220 тонн продуктов питания, обмундирования и специального оборудования, а также автомобили.

Сергей Рябчун.
Сергей Рябчун.
Фото предоставлено персс-службой Администрации города Барнаула.

Он пожелал присутствующим счастья, здоровья, процветания бизнесу и успехов в реализации новых проектов и идей.

Гостей поприветствовали заместитель председателя комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Алтайского краевого Законодательного Собрания Иван Мордовин, заместитель начальника Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Галина Денежкина, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова. Все они отметили важную роль бизнес-сообщества в социально-экономическом развитии краевой столицы.

Сегодня, я думаю, Вы со мной согласитесь, невозможно представить социально-экономического развития нашего региона и каждого муниципалитета без вклада малого и среднего бизнеса, — отметил Иван Мордовин. — Вы в непростых условиях, в тех вызовах, которые есть перед нашей страной, находите в себе силы и потенциал для развития. Реализуете новые проекты и создаете новые рабочие места. Позвольте от лица Алтайского Краевого Законодательного Собрания и от себя лично поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем предпринимателя.

Иван Мордовин.
Иван Мордовин.
Фото предоставлено персс-службой Администрации города Барнаула.

Всего на мероприятии награды различного уровня вручили 44 представителям предпринимательской отрасли. На мероприятии также прошло награждение победителей конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула».

Представителей предпринимательской отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.
Представителей предпринимательской отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.
Фото предоставлено персс-службой Администрации города Барнаула.
Представителей предпринимательской отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.
Представителей предпринимательской отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.
Фото предоставлено персс-службой Администрации города Барнаула.
Представителей предпринимательской отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.
Представителей предпринимательской отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.
Фото предоставлено персс-службой Администрации города Барнаула.
Представителей предпринимательской отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.
Представителей предпринимательской отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.
Фото предоставлено персс-службой Администрации города Барнаула.
Представителей предпринимательской отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.
Представителей предпринимательской отрасли поздравили с наступающим праздником и вручили заслуженные награды.
Фото предоставлено персс-службой Администрации города Барнаула.

Напомним, что победителями конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула 2023 года» в номинациях стали:

«Лучший предприниматель в сфере производства»: Индивидуальный предприниматель Анисимова Оксана Викторовна.

«Лучший предприниматель в сфере торговли»: Общество с ограниченной ответственностью «МейТан».

«Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг населению»: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Галэкс».

«Лучший молодой предприниматель»: Индивидуальный предприниматель Пенкина Анна Анатольевна.

«Женское предпринимательство»: Индивидуальный предприниматель Зорина Татьяна Владимировна.

«Самозанятый года»: Пологно Евгений Вячеславович.

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