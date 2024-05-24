Предпринимателей Барнаула наградили в преддверии профессионального праздника

Сергей Рябчун, заместитель главы администрации города по экономической политике в своем приветственном слове поздравил присутствующих от имени главы города Вячеслава Франка и отметил важную роль предпринимателей для общества города.
Бизнес-структуры создают новые рабочие места, реализуют социально важные проекты, обеспечивают налоговые поступления в бюджет, предоставляют широкий ассортимент товаров и услуг.
Сергей Васильевич подчеркнул социальную ответственность и участие предпринимателей в поддержке наших бойцов на СВО, жителей новых российских территорий:
С первых дней специальной военной операции предприятия города оказывают помощь в подготовке гуманитарных грузов. На сегодняшний день отправлено уже более 220 тонн продуктов питания, обмундирования и специального оборудования, а также автомобили.
Он пожелал присутствующим счастья, здоровья, процветания бизнесу и успехов в реализации новых проектов и идей.
Гостей поприветствовали заместитель председателя комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Алтайского краевого Законодательного Собрания Иван Мордовин, заместитель начальника Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Галина Денежкина, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова. Все они отметили важную роль бизнес-сообщества в социально-экономическом развитии краевой столицы.
Сегодня, я думаю, Вы со мной согласитесь, невозможно представить социально-экономического развития нашего региона и каждого муниципалитета без вклада малого и среднего бизнеса, — отметил Иван Мордовин. — Вы в непростых условиях, в тех вызовах, которые есть перед нашей страной, находите в себе силы и потенциал для развития. Реализуете новые проекты и создаете новые рабочие места. Позвольте от лица Алтайского Краевого Законодательного Собрания и от себя лично поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем предпринимателя.
Всего на мероприятии награды различного уровня вручили 44 представителям предпринимательской отрасли. На мероприятии также прошло награждение победителей конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула».
Напомним, что победителями конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула 2023 года» в номинациях стали:
«Лучший предприниматель в сфере производства»: Индивидуальный предприниматель Анисимова Оксана Викторовна.
«Лучший предприниматель в сфере торговли»: Общество с ограниченной ответственностью «МейТан».
«Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг населению»: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Галэкс».
«Лучший молодой предприниматель»: Индивидуальный предприниматель Пенкина Анна Анатольевна.
«Женское предпринимательство»: Индивидуальный предприниматель Зорина Татьяна Владимировна.
«Самозанятый года»: Пологно Евгений Вячеславович.
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