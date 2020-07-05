Предпринимателей края приглашают на диалог с крупнейшими госкорпорациями

В программе заявлено общение с представителями практически всех ведущих госхолдингов страны. Среди них: «Росатом», «Ростелеком», «Автодор», «РЖД», «Корпорация «МСП», «Интер РАО», «Транснефть».
Предпринимателям расскажут, как работать на ведущих тендерных площадках, где выставляют свои заказы госкорпорации в рамках № 223-ФЗ.
Также будет предложена интересная информация об уникальных инструментах поддержки предпринимателей в этой сфере деятельности.
Записываться на вебинар можно уже сейчас по телефону (3852) 36−74−59 или электронной почте innov@alregn.ru (министерство экономического развития Алтайского края).