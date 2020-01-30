Предпринимателей края приглашают принять участие в международной азиатской выставке пищевой индустрии

«Алтайский фонд МСП» приглашает организации Алтайского края принять участие в работе коллективного стенда на Международной азиатской выставке пищевых продуктов и напитков «FHA Food&Beverage Asia 2020». Данное мероприятие пройдет в период с 31 марта по 3 апреля 2020 года в Сингапуре.

На выставке можно увидеть весь спектр товаров пищевой индустрии: полуфабрикаты, мясные и колбасные изделия, фрукты и овощи, органические и здоровые продукты, безалкогольные и алкогольные напитки и т.д.

Кроме того, в рамках выставки запланировано проведение азиатского чемпионата барменов FHA Barista Challenge, целью которого является повышение профессиональных навыков. А также, состоится уже признанный аудиторией выставки кулинарный поединок FHA Culinary Challenge, в рамках которого сотни кулинаров со всего мира продемонстрируют свои таланты.

Обширная деловая программа «FHA Food&Beverage Asia 2020» будет способствовать установлению взаимовыгодных контактов между производителями и покупателями продуктов пищевой промышленности со всего мира.

Внимание! Компаниям нашего региона будут предоставлены оборудованные рабочие места на безвозмездной основе. Количество мест ограничено!

Подать заявку на участие можно на мойбизнес22.рф и в мобильном приложении Мой бизнес 22.

Справка

FHA-Food & Beverage — крупнейшая азиатская выставка общественного питания и гостиничного хозяйства проводится в Сингапуре с 1978 года с периодичностью один раз в два года. Формат выставки включает большое количество соревнований и специализированных показов. В текущем году планируется, что в мероприятии примут участие более 2000 экспонентов из различных регионов ЮВА и стран мира. Выставка разместится в 8 залах на общей площади более чем 85 000 кв.м. Ожидается, что количество посетителей превысит 48 000 человек.