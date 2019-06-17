Предприниматели Алтайского края приглашаются к участию в круглом столе на тему «Основные тенденции в области таможенного регулирования ВЭД»

18 июня 2019 года состоится круглый стол на тему «Основные тенденции в области таможенного регулирования ВЭД». Данное мероприятие проводится Центром поддержки экспорта, НО «Алтайский фонд МСП» совместно с Алтайской таможней.

Круглый стол. ССО