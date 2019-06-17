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Экономика
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Предприниматели Алтайского края приглашаются к участию в круглом столе на тему «Основные тенденции в области таможенного регулирования ВЭД»

18 июня 2019 года состоится круглый стол на тему «Основные тенденции в области таможенного регулирования ВЭД». Данное мероприятие проводится Центром поддержки экспорта, НО «Алтайский фонд МСП» совместно с Алтайской таможней.

Круглый стол.
Круглый стол.
ССО

Формат мероприятия предполагает участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края, развивающих экспортное направление в своей деятельности или планирующих начать реализацию товаров или услуг за рубеж.

В ходе мероприятия представители Алтайской таможни выступят с докладами на следующие темы:

  • «Единые лицевые счета участников ВЭД»;
  • «Изменения валютного законодательства и ответственность за его нарушения»;
  • «Применение мер технического и нетарифного регулирования таможенными органами в рамках Евразийского экономического союза»;
  • «Совершение таможенных операций в рамках Евразийского экономического союза».

Не упустите уникальную возможность задать все интересующие Вас вопросы и получить необходимую для успешного ведения экспортной деятельности информацию!

Начало проведения мероприятия: 18 июня в 10.00.

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19 (2 этаж, малый зал).

Регистрация на мероприятие доступна по тел. 8 (3852) 22-92-66 или

e-mail: sitnikova. ea@altaicpp.ru, vikulina@altaicpp.ru.

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