Предприниматели Алтайского края приглашаются к участию в круглом столе на тему «Основные тенденции в области таможенного регулирования ВЭД»

Формат мероприятия предполагает участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края, развивающих экспортное направление в своей деятельности или планирующих начать реализацию товаров или услуг за рубеж.
В ходе мероприятия представители Алтайской таможни выступят с докладами на следующие темы:
- «Единые лицевые счета участников ВЭД»;
- «Изменения валютного законодательства и ответственность за его нарушения»;
- «Применение мер технического и нетарифного регулирования таможенными органами в рамках Евразийского экономического союза»;
- «Совершение таможенных операций в рамках Евразийского экономического союза».
Не упустите уникальную возможность задать все интересующие Вас вопросы и получить необходимую для успешного ведения экспортной деятельности информацию!
Начало проведения мероприятия: 18 июня в 10.00.
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19 (2 этаж, малый зал).
Регистрация на мероприятие доступна по тел.
e-mail: sitnikova. ea@altaicpp.ru, vikulina@altaicpp.ru.