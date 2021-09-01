1 сентября 18°C
﻿
Экономика
20

Предприниматели могут воспользоваться предодобренным овердрафтом к расчетному счету в ВТБ

C 1 сентября ВТБ предоставляет клиентам среднего и малого бизнеса предодобренный кредит в форме овердрафта к расчетному счету. Кредит до 10 млн рублей банк оформляет и выдает онлайн без дополнительных документов и залогового обеспечения.

Овердрафт позволяет проводить платежи при нехватке денег на счете, кредитные средства для этого доступны в любой момент. Его размер для каждого клиента банк рассчитывает автоматически, исходя из оборотов по счету. Поручительство для оформления кредита не требуется. Комиссия за выдачу и неиспользованный лимит не взимается. Начисление процентов предусмотрено только за ту сумму, которую тратит клиент.

Предложение клиенты получают в интернет-банке для бизнеса. Им достаточно подтвердить одобренный лимит и контактные данные, выбрать счет для подключения овердрафта и подписать оферту квалифицированной электронной подписью. Обработка сделки занимает пять минут, и уже в течение дня клиент сможет начать пользоваться овердрафтом. Задолженность погашается автоматически в конце дня из поступлений на счет.

«Стратегия ВТБ направлена на поддержку предпринимателей на всех этапах развития бизнеса и 100-процентную цифровизацию продуктов и услуг. В этом году мы уже запустили предодобренные кредиты онлайн на любые бизнес-цели. Наше новое предложение позволит клиентам всегда своевременно расплачиваться с контрагентами, даже если собственных средств на счете недостаточно, или когда ситуация является экстренной. Клиенты могут подключить овердрафт на выгодных условиях, полностью онлайн и в максимально короткие сроки», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

«Оценка риска и расчет лимита овердрафта базируется на транзакционной модели, которая обрабатывает огромный массив данных о расчетных операциях клиента. Использование Big Data позволило разработать модель с высокой разделяющей способностью, что в свою очередь дает возможность клиенту получить овердрафт без обеспечения и за считанные минуты, а банку сохранить приемлемое качество риска по портфелю», − прокомментировал Денис Братцев, руководитель департамента корпоративных кредитных рисков − старший вице-президент ВТБ.

«Одним из приоритетов проводимой в ВТБ технологической трансформации является доступность всех финансовых услуг для клиентов в онлайн-режиме. Применение микросервисной архитектуры и использование передового технологического стека позволяет быстро адаптировать продукты и услуги в соответствии с новыми потребностями рынка, сочетая удобство и надежность для конечного пользователя. Безопасность онлайн-операций обеспечивается за счет применения электронной подписи и современных алгоритмов шифрования клиентских данных», − сообщил Филипп Майзенберг, руководитель департамента технологического развития корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

Кредитом могут воспользоваться юридические лица и ИП, имеющие расчетный счет в ВТБ, при условии срока ведения бизнеса не менее 12 месяцев.　Условия по ставкам, лимитам и срокам рассчитываются индивидуально для каждого клиента.

Банк ВТБ (ПАО)

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость