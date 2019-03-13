Предпринимателям разрешили развивать хостелы в жилых домах

Совет Федерации отклонил документ, регулирующий работу хостелов в жилых домах. Законодатели хотят отложить ужесточение требований к этому виду бизнеса на более поздний срок, пишет « Российская газета ».

Планировалось, что после принятия закона, владельцам хостелов нужно было в 10-дневный срок привести свой бизнес в соответствие с новыми требованиями. Например, перевести помещения из жилого статуса в нежилой, перенести хостел на первый этаж и обеспечить его отдельным входом.

Это могло привести к потере порядка 50 тысяч бюджетных гостиничных мест и тысяч рабочих мест, посчитали противники инициативы. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что закон вызвал «резко негативную реакцию» у предпринимателей полуострова.

Предположительно законопроект отложен до 1 января 2020 года. Это позволит владельцам хостелов постепенно привести свой бизнес в соответствие с будущими требованиями.