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Экономика

Предпринимателям разрешили развивать хостелы в жилых домах

Совет Федерации отклонил документ, регулирующий работу хостелов в жилых домах. Законодатели хотят отложить ужесточение требований к этому виду бизнеса на более поздний срок, пишет «Российская газета».

Хостел «Изба»
Хостел «Изба»

Планировалось, что после принятия закона, владельцам хостелов нужно было в 10-дневный срок привести свой бизнес в соответствие с новыми требованиями. Например, перевести помещения из жилого статуса в нежилой, перенести хостел на первый этаж и обеспечить его отдельным входом.

Это могло привести к потере порядка 50 тысяч бюджетных гостиничных мест и тысяч рабочих мест, посчитали противники инициативы. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что закон вызвал «резко негативную реакцию» у предпринимателей полуострова.

Предположительно законопроект отложен до 1 января 2020 года. Это позволит владельцам хостелов постепенно привести свой бизнес в соответствие с будущими требованиями.

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