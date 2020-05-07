Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 мая 20°C

«Предприятие является опасным»: в правительстве края рассказали о судьбе барнаульского элеватора

Компания «Вега-Инжиниринг», выкупившая месяц назад на торгах барнаульский элеватор, в ближайшее время планирует привести его в порядок с точки зрения всех требований. Об этом 7 мая рассказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.

Барнаульский элеватор.
Барнаульский элеватор.
vk.com/dering07

По словам чиновника, предприятие является опасным производственным объектом и требует особого внимания.

В первостепенных планах нового собственника — восстановить сам элеваторный комплекс, который может одновременно вмещать до 60 тыс. тонн зерновой и масличной продукции. Эти работы новый собственник планирует провести до конца текущего года.

Кроме того, в планах организовать на площадке барнаульского элеватора перерабатывающее производство по выпуску мукомольно-крупяной продукции.

«Но это уже будет вторым или даже третьим этапом реконструкции», — пояснил Александр Большаков.

Кто купил барнаульский элеватор

7 апреля объект у Алтайского края выкупила московская фирма «Вега-Инжиниринг». За объект в Барнауле она предложила 122,7 млн рублей. Такими образом, элеватор был продан по своей начальной цене.

О новом собственнике известно немного. По словам Александра Большакова, фирма занимается зернотрейдерством. В круг аффилированных структур входят два перерабатывающих предприятия на юге страны.

Открытие &quot;барнаульского элеватора&quot;. 19 августа 2016 года
Открытие «барнаульского элеватора». 19 августа 2016 года
Олег Богданов

Напомним, долгое время барнаульский элеватор находился в собственности региона. До 2016 года постоянным арендатором имущества выступала агропромышленная компания «Мельник». Затем арендаторы у элеватора менялись.

Справка

В годы первой пятилетки (1928−1932) на Алтае было построено 14 объектов по зернопереработке, в том числе и барнаульский элеватор, а в Алейске и Рубцовске — крупные мельничные комплексы. Предприятия, заложенные в те годы, существуют и по сей день — это «Алейскзернопродукт» и «Мельник».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость