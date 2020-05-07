«Предприятие является опасным»: в правительстве края рассказали о судьбе барнаульского элеватора

По словам чиновника, предприятие является опасным производственным объектом и требует особого внимания.
В первостепенных планах нового собственника — восстановить сам элеваторный комплекс, который может одновременно вмещать до 60 тыс. тонн зерновой и масличной продукции. Эти работы новый собственник планирует провести до конца текущего года.
Кроме того, в планах организовать на площадке барнаульского элеватора перерабатывающее производство по выпуску мукомольно-крупяной продукции.
«Но это уже будет вторым или даже третьим этапом реконструкции», — пояснил Александр Большаков.
Кто купил барнаульский элеватор
7 апреля объект у Алтайского края выкупила московская фирма «Вега-Инжиниринг». За объект в Барнауле она предложила 122,7 млн рублей. Такими образом, элеватор был продан по своей начальной цене.
О новом собственнике известно немного. По словам Александра Большакова, фирма занимается зернотрейдерством. В круг аффилированных структур входят два перерабатывающих предприятия на юге страны.
Напомним, долгое время барнаульский элеватор находился в собственности региона. До 2016 года постоянным арендатором имущества выступала агропромышленная компания «Мельник». Затем арендаторы у элеватора менялись.
Справка
В годы первой пятилетки (1928−1932) на Алтае было построено 14 объектов по зернопереработке, в том числе и барнаульский элеватор, а в Алейске и Рубцовске — крупные мельничные комплексы. Предприятия, заложенные в те годы, существуют и по сей день — это «Алейскзернопродукт» и «Мельник».