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Экономика

Предприятия Алтайского края будут активнее привлекать на работу студентов и школьников

Новый проект «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста» будут внедрять на Алтае. Об этом стало известно в ходе Российского инвестиционного форума, проходившего на днях в Сочи.

Современный учебный центр по точному земледелию в аграрном университете
Современный учебный центр по точному земледелию в аграрном университете
Анна Зайкова

Как сообщает официальный сайт региона, в хоже форума было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Алтайским краем, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы».

Совместная работа направлена на реализацию мероприятий по внедрению проекта кадрового обеспечения экономики. Она предусматривает более активное участие предприятий региона в профориентации школьников.

Кроме того, продолжится обновление материально-технической базы техникумов и колледжей, развитие дуального обучения, создание учебных мастерских на базе предприятий.

В настоящее время в Алтайском крае уже проводятся мероприятия по профессиональной ориентации детей и организации непрерывного образования, регион активно участвует в движении «Ворлдскиллс Россия».

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