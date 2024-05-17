Предприятия Алтайского края могут принять участие в федеральном конкурсе массового рационализаторства

Прием заявок для участия во II Всероссийском конкурсе массового рационализаторства в рамках национального проекта «Производительность труда» стартовал 15 мая. Принять участие в нем приглашаются предприятия Алтайского края.

Основная цель конкурса направлена на стимулирование и популяризация рационализаторской и новаторской деятельности, выявление самых активных рационализаторов страны, а также лучших практик развития рационализаторской деятельности на предприятиях.

Сбор заявок продлится до 15 сентября 2024 года по направлениям:

рацпредложения;

кайдзены;

предложения по улучшению;

проекты повышения операционной эффективности;

предложения по непрерывным улучшениям.

Для участников конкурса предусмотрено несколько номинаций: лучшая компания по массовой эффективности, лучшая компания по массовой вовлеченности, лучшая компания по росту новых авторов, лучшая компания по массовой продуктивности. Кроме того, предприятия, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут направить своих сотрудников на тематические онлайн курсы от партнеров, — отметил заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития региона Сергей Кореннов.

Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей Конкурса состоится в рамках Кубка по рационализации и производительности в ноябре 2024 года в Екатеринбурге.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: http://ratio.worldskills.ru/konkurs

СПРАВКА Конкурс проводится АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в рамках национального проекта «Производительность труда» при поддержке Минэкономразвития России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В 2023 году конкурс объединил на своей площадке более 1100 рационализаторов из 120 компаний, таких как Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Ростех», ПАО АК «АЛРОСА» и других. Суммарно рационализаторами было подано свыше 4600 рацпредложений.

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