Предприятия Алтайского края приглашаются к участию в семинаре с крупнейшими федеральными заказчиками

4 декабря 2019 года в г. Барнауле состоится обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства региона по вопросу участия в закупках крупнейших заказчиков федерального уровня, а также оказания финансовой поддержки АО «МСП Банк».

Мероприятие проводится при поддержке Минэкономразвития Алтайского края совместно с КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Семинар будет представлять собой открытую площадку для диалога инновационных предприятий региона с представителями электронных торговых площадок и крупнейших заказчиков: ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», ГК «Автодор», ПАО «Интер РАО», ПАО «Т Плюс», АО «РАСУ» (ГК «Росатом»), АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (список уточняется).

Ключевыми вопросами встречи станут: обсуждение возможностей участия предприятий малого и среднего бизнеса региона в закупках государственных корпораций, изучение особенностей закупочных положений, рассмотрение всех сложностей практики осуществления закупок.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке: семинар-мсп.рф. Получить более подробную информацию можно в Минэкономразвития Алтайского края по телефону: (3852) 35−29−29 или по электронной почте: innov@alregn.ru.

Справка

В 2018 году в г. Барнауле состоялся семинар по вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков при участии АО «МСП Банк», ОАО «РЖД», ГК «Автодор», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «Сбербанк», ПАО «МРСК Сибири», АО «Алтайкрайэнерго», свыше 200 представителей малого и среднего бизнеса Алтайского края. По итогам мероприятия Правительство Алтайского края утвердило план мероприятий, направленных на расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Алтайского края, в интересах ГК «Автодор», заключило соглашение о сотрудничестве и программу поддержки и развития поставщиков с ООО «Интер РАО — Центр управления закупками». Объем поставок товаров, работ и услуг региональных предприятий для нужд крупнейших заказчиков в 2018 году превысил 8 млрд рублей.