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Экономика

Представитель Кремля ответил на критику идей Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о «более важном смысле» повышения ставки НДФЛ «для богатых» в ответ на слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что бюджет получит мало пользы от изменений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Песков напомнил, что полученные средства будут пущены на лечение тяжело больных детей, пишет ura.ru.

«Здесь есть более важный смысл, чем экономический. Инициатива заключалась в том, чтобы использовать деньги для обеспечения лекарствами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями», — ответил Дмитрий Песков.

23 июня президент РФ Владимир Путин объявил ряд налоговых реформ в стране. В частности власти отказались от плоской шкалы НФДЛ и вводят ставку 15% (вместо 13%) для россиян с доходами выше 5 млн рублей в год. Также будут повышены с нынешних 5—10% до 15% ставки налога на дивиденды, которые российские физлица выводят на зарубежные счета.

Алексей Кудрин, выступая 11 июля перед выпускниками «Российской экономической школы», заявил, что в повышении ставки НДФЛ не было экономического смысла, а изменение ставки налога на дивиденды, выводимые за границу, бьет по инвестиционному климату страны.

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