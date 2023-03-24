Представители Алтайского края обсудили драйверы роста производительности на Международном форуме труда

На мероприятиях обсуждались вопросы современных экономических условий и возможности роста эффективности российских предприятий в новых реалиях, а также развития концепции преемственности бережливого производства и формирования лучших образцов в рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
Как рассказал руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер, в процессе работы форума участники обменивались с коллегами из РЦК, представителями предприятий, бизнеса, различными экспертами опытом развития производительности труда.
Подобные дискуссии позволяют понять, как еще более эффективно организовывать процессы улучшений на предприятиях-участниках нацпроекта «Производительность труда». Также мы повышали свои компетенции на практико-ориентированных мероприятиях, — поделился своими впечатлениями от форума Александр Вагенлейтер.
В целом международный форум труда, прошедший уже в седьмой раз, посетило свыше 5000 участников. На крупнейшей дискуссионной платформе в различных форматах было организовано порядка сотни мастер-классов, практикумов, конференций, круглых столов, панельных дискуссий и различных секций.
Добавим, что в Алтайском крае с 2019 года участниками нацпроекта «Производительность труда» являются 74 предприятия. Целевое значение данного показателя для Алтайского края, установленное на конец 2024 года, составляет 87 компаний.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Сегодня участниками национального проекта «Производительность труда» являются восемь бийских предприятий. Семь из них уже завершили работу по внедрению бережливых технологий на производстве, сократив в среднем время протекания процесса в 1,7 раза и увеличив выработку в 1,4 раза.
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.