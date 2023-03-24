Представители Алтайского края обсудили драйверы роста производительности на Международном форуме труда

Делегация Алтайского края приняла участие в Международном форуме труда, прошедшем в Санкт-Петербурге с 15 по 17 марта. Представители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) стали участниками дискуссий в одном из основных треков форума — «Производительность труда, драйверы роста производительности труда», в том числе в конференции Региональных центров компетенций.

На мероприятиях обсуждались вопросы современных экономических условий и возможности роста эффективности российских предприятий в новых реалиях, а также развития концепции преемственности бережливого производства и формирования лучших образцов в рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Как рассказал руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер, в процессе работы форума участники обменивались с коллегами из РЦК, представителями предприятий, бизнеса, различными экспертами опытом развития производительности труда.

Подобные дискуссии позволяют понять, как еще более эффективно организовывать процессы улучшений на предприятиях-участниках нацпроекта «Производительность труда». Также мы повышали свои компетенции на практико-ориентированных мероприятиях, — поделился своими впечатлениями от форума Александр Вагенлейтер.

В целом международный форум труда, прошедший уже в седьмой раз, посетило свыше 5000 участников. На крупнейшей дискуссионной платформе в различных форматах было организовано порядка сотни мастер-классов, практикумов, конференций, круглых столов, панельных дискуссий и различных секций.

Добавим, что в Алтайском крае с 2019 года участниками нацпроекта «Производительность труда» являются 74 предприятия. Целевое значение данного показателя для Алтайского края, установленное на конец 2024 года, составляет 87 компаний.