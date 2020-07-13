Представители ИТ-сферы обратились за помощью к губернатору Виктору Томенко

Члены Комитета Алтайской ТПП по информационным технологиям по информационным технологиям обратились к губернатору с письмом, в котором указывают на трудности и призывают помочь отрасли.

В письме сообщается, ИТ-отрасль испытывает острый недостаток финансирования. Заказчики, в том числе государственные, откладывают или замораживают реализацию ИТ-проектов. По словам специалистов, из-за того, что ряд бизнесов приостановил деятельность, снизился уровень потребления ИТ-услуг и продуктов.

Кроме этого, поставщики оборудования и разработчики программного обеспечения сегодня столкнулись с временным прекращением или ограничением производства.

Цифра 20% - на столько в среднем сократятся расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные услуги в 2020 году, по прогнозу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Специалисты указали на уязвимые места в информационной инфраструктуре региона. В первую очередь, это пропускная способность сетей передачи данных и вычислительные мощности в социальной сфере.

В качестве решения эксперты предлагают, как можно скорее вернуться к реализации в регионе федерального проекта «Информационная инфраструктура». Он направлен на развитие сетей связи, системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти.

Необходимо также ускорить реализацию федерального проекта «Информационная безопасность», поскольку увеличивается использование дистанционных технологий, внедрение цифровых платформ, объем электронного документооборота, содержащего огромное количество персональных данных.

В письме подчеркивается полное отсутствие федерального финансирования для решения комплекса проблем обеспечения информационной безопасности.