Представители власти освоили методы повышения эффективности в офисных процессах

Сотрудники региональных органов исполнительной власти и подведомственных учреждений в Алтайском крае 21 октября прошли специализированный тренинг «Фабрика офисных процессов». Обучение для них провели тренеры Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

В течение одного рабочего дня участники тренинга в игровой форме прожили целый производственный квартал, во время которого оптимизировали процесс заключения договоров снабжения, а также расширяли знания и навыки в области бережливого производства.

«Фабрика офисных процессов» стала дополнительным завершающим мероприятием трехдневного обучения представителей органов исполнительной власти Алтайского края, их подведомственных учреждений, а также органов местного самоуправления, которое проводится в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» с 2021 года.

Основной задачей обучения является совершенствование процессов планирования и администрирования, управления персоналом и ресурсами, организации вспомогательных функций и текущей деятельности.

В рамках обучающего комплекса тренер АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Дарья Мовлян провела тренинги по картированию, управлению изменениями, реализации проектов по улучшению, методике решения проблем и системе 5С.

Данные инструменты бережливого производства специально адаптированы для офисных процессов и включают реальные рабочие кейсы, например, по грамотной организации рабочих мест и эффективному делопроизводству.

«Ценность полученных знаний — в их универсальности и абсолютной практической применимости, а также в возможности их внедрения без привлечения каких-либо дополнительных ресурсов», — поделились своим мнением участники обучения.

Тренинг «Фабрика офисных процессов». КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

По завершении обучений участники могут не только использовать новый опыт самостоятельно, но и тиражировать его среди коллег из других структурных подразделений своих организаций.

Стоит напомнить, что «Фабрика офисных процессов» представляет собой учебную площадку, на которой участники в реальном офисном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.

Фабрика основывается на подходе «обучение действием» (action learning), суть которого заключается в том, что обучение происходит путем решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег, и с помощью применения инструментов бережливого производства.

Тренинг «Фабрика офисных процессов». КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Практика показывает, что после такого опыта повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.

Фабрика офисных процессов в Алтайском крае была сертифицирована в сентябре 2021 года. За прошедший период участие в обучении приняли 232 сотрудника предприятий-участников национального проекта, органов исполнительной власти Алтайского края и их подведомственных учреждений.

Принять участие в «Фабрике офисных процессов» могут представители предприятий-участников национального проекта «Производительность труда», субъектов малого предпринимательства, учебных заведений, органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные организации и прочие участники по согласованию. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.