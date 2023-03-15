Представителям бийских предприятий рассказали о достоинствах нацпроекта «Производительность труда»

В ходе совещания заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов рассказал о достигнутых на текущий момент результатах реализации национального проекта на территории региона.
Также он рассказал о комплексе мер поддержки, которым предприятие может воспользоваться, став участником нацпроекта «Производительность труда».
Национальный проект дает возможность выстроить системную работу по улучшениям на предприятии. Мы предлагаем сделать это с помощью командной работы экспертов РЦК и вовлеченных сотрудников ваших предприятий", — подчеркнул Сергей Кореннов.
Руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края (РЦК) Александр Вагенлейтер, в свою очередь, проинформировал собравшихся о методологии работы экспертов РЦК на предприятиях по внедрению инструментов бережливого производства.
В завершение мероприятия опытом внедрения бережливого производства на предприятии поделился начальник отдела развития производственной системы АО «БПО «Сибприбормаш» Владислав Зеленов.
В настоящее время участие в национальном проекте принимают 74 алтайских предприятия. Целевое значение данного показателя для Алтайского края, установленное на конец 2024 года, составляет 87 компаний.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Сегодня участниками национального проекта «Производительность труда» являются восемь бийских предприятий. Семь из них уже завершили работу по внедрению бережливых технологий на производстве, сократив в среднем время протекания процесса в 1,7 раза и увеличив выработку в 1,4 раза.
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.