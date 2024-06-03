Преимущества расчётного счёта для агробизнеса от РСХБ на Алтае

В последние годы стать предпринимателем в агросфере стало довольно легко. Многие процессы переведены в цифру, делаются удаленно или за одно посещение. Важно определиться, где открыть расчетно-кассовое обслуживание (РКО), а остальное — дело считанных минут в Россельхозбанке. Рассказывает заместитель директора Алтайского филиала РСХБ Юрий Ревединский.

Почему фермеру целесообразно открывать РКО именно в Россельхозбанке?

— Опорный банк АПК очень внимательно вникает в нужды фермеров, много лет с ними работает и точно знает, какие продукты и услуги больше других актуальны. В РСХБ аграриям, помимо РКО, доступны льготные программы кредитования, удобные сервисы дистанционного банковского обслуживания, интернет и мобильного банка, простое подключение эквайринга и онлайн-оплаты на маркетплейсах экосистемы Своё, бесплатное открытие счета и выгодные условия для среднего, малого и микробизнеса, бонусы от экосистемы для роста продаж на крупнейшем маркетплейсе АПК, инвестиции, вклады и депозиты, лизинг десятки бесплатных сервисов для сельхозпроизводителей.

С чего начать оформление РКО?

— Оформление счета РКО в Россельхозбанке возможно в офисах или онлайн (потребуется оформить заявку через сайт банка). В первом случае вы приходите в ближайший офис Россельхозбанка в своем регионе. Во втором — заполняете простую форму на сайте, где указываете телефон, регион, ИНН и жмете кнопку «Отправить». Представитель банка оперативно свяжется с вами. В ходе личной или телефонной консультации вам озвучат условия и необходимый пакет документов, который потребуется лично принести в банк.

Сколько времени занимает открытие счета?

— Через 5 минут после того, как вы оставите заявку на сайте или в офисе РСХБ вы получите реквизиты и можно проводить зачисление средств на счет. Полный процесс открытия счета занимает до 3 рабочих дней.

Необходимые документы для открытия счета

— С полным списком документов для открытия расчётного счета можно ознакомиться по ссылке — https://www.rshb.ru/download-file/440430/. Там же, на сайте, можно найти ответы на часто задаваемые вопросы

Популярные тарифы для агробизнеса от РСХБ

Тариф «Всё просто!» — без абонентской платы на протяжении всего срока счёта. Тариф «Агростарт» — хороший выбор для старта бизнеса в АПК. Тариф «Агророст» — оптимальный тариф для развития агробизнеса. Подробнее о преимуществах каждого на сайте РСХБ или в офисах РСХБ.

Россельхозбанк предлагает продукты и услуги, отвечающие нуждам фермеров. Источник: Россельхозбанк.

Можно ли иметь счета в разных банках?

— Со стороны законодательства нет ограничений на количество счетов, которое можно открыть, если иное не предусмотрено законом. Поэтому Вы можете иметь несколько счетов в разных банках, если не хотите держать все денежные средства в одном.

Застрахованы ли денежные средства на счетах?

— В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», денежные средства на счетах ИП и некоторых категорий юридических лиц, обозначенных в законе, застрахованы АСВ в пределах 1,4 млн. руб. Денежные средства на счетах юридических лиц по общему правилу не страхуются за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Можно ли поменять тарифный план на обслуживание счета?

— Вы вправе сменить тарифный план на обслуживание счета путем подачи в банк соответствующего заявления. Сделать это надо не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания текущего месяца, смена тарифного плана осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления в Банк.

Подробная информация о линейке тарифов РКО на официальном сайте www.rshb.ru, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и в офисах Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Самое важное - в нашем Telegram-канале