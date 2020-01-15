Прекращение техподдержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков.

Нормативные документы относят работу с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности, пишет «Коммерсантъ». Но даже крупнейшие игроки еще не перевели все свои устройства на Windows 10.

И хотя по факту банк способен обеспечить безопасную работу машин со старой операционной системой в локальной сети, де-юре он будет оставаться нарушителем и может получить предписание от ЦБ, указывает издание.

По данным сервиса Statcounter, по состоянию на декабрь 2019-го доля компьютеров — ноутбуков и стационарных — с Windows 7 в России составляла около 32%.

По оценке бизнес-консультанта по безопасности Cisco Алексея Лукацкого, соотношение в российских банках ниже — примерно на каждом пятом компьютере установлена Windows 7.

По оценке управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, данные Росстата о количестве работающих в финансовой отрасли (1,3 млн человек) соответствуют в первом приближении числу установленных компьютеров, пишет bfm.ru.

Компьютер. СС0

«Цена» обновления

Для обновления 20% этого парка с установкой операционной системы Windows 10 может потребоваться не менее 15 млрд рублей (с учетом того, что каждая единица техники обойдет не менее чем в 1 тысячу долларов, и скидки за объем).

Сделать копии

Техническая поддержка и обновление операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, прекратилась 14 января, сообщила на своем сайте компания Microsoft.

Компьютеры, на которых установлена операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений.

Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса и использовать операционную систему Windows 10.