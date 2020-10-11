Премьер Михаил Мишустин одним росчерком пера решил главную проблему Крыма

«Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера», — сообщила пресс-служба кабмина.
Их строительством займутся подразделения Министерства обороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю. Еще более 870 млн рублей предусмотрено на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.
Отмечается, что дополнительное финансирование позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове. Средства поступят из резервного фонда правительства.
В Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков, сообщает «Рамблер».