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Экономика

Премьер Михаил Мишустин одним росчерком пера решил главную проблему Крыма

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму будут выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.

Ласточкино гнездо (Крым)
Ласточкино гнездо (Крым)
CC0

«Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера», — сообщила пресс-служба кабмина.

Их строительством займутся подразделения Министерства обороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю. Еще более 870 млн рублей предусмотрено на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.

Отмечается, что дополнительное финансирование позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове. Средства поступят из резервного фонда правительства.

В Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков, сообщает «Рамблер».

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