Премьер утвердил правила поддержки российских хлебопеков

Сумма компенсации составит две тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). При этом получившие поддержку хлебопроизводители должны зафиксировать цены на свою продукцию.

Для небольших предприятий власти выделят 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 тонн продукции в сутки) — более 3,6 млн рублей, пишет bfm.ru.

Правила выплаты компенсаций утвердил глава правительства Михаил Мишустин, следует из текста постановления кабмина.

Решение о поддержке хлебопеков входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.