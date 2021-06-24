Премьеры, коровы и резиновые сапоги: чем запомнилась первая часть «Дня Сибирского поля-2021»

23 июня в Павловском районе после двухлетнего перерыва вновь возобновился агрофорум «День Сибирского поля». Формат мероприятия остался прежним — тестдрайв техники совмещен с обширной деловой программой и выступлениями ведущих спикеров. О чем говорили и что показывали, в репортаже altapress.ru.

Сколько оказалось участников

Коронавирусная пауза, как ни странно, пошла форуму на пользу — количество участников по сравнению с 2019 годом выросла, география стала обширнее. В прошлый раз аккредитованных компаний, представлявших сельхозтехнику, комплектующие, оборудование, технологии и многое другое, что необходимо аграриям каждый день, было 260. В этом году — уже 280.

Приехали они из 26 регионов России. На выставке сейчас размещено около 550 единиц агротехники. Более 90 единиц из них — разработки предприятий, входящих в состав Алтайского кластера аграрного сельхозмашиностроения.

«День сибирского поля-2021». Анна Зайкова

Много внимания в этом году уделено цифровым новшествам. К примеру, «ЭР-Телеком Холдинг» представил свой пилотный проект цифрового сервиса агрометеоданных полевых метеостанций.

В разных климатических зонах планируется установить четыре подобные системы. Они способны в онлайн-режиме фиксировать различные показатели, включая влажность воздуха и почвы, температуру окружающего воздуха и почвы на различной глубине, скорость ветра и многое другое.

Две станции будут установлены в Михайловском районе в хозяйстве «Партнер» и СПК «Знамя Родины». Еще по одной в Целинном (сельхозпредприятие «Вирт») и Заринском (КХ Горлова) районах. Данные оперативно будут поступать в специализированную систему «Респак», в которой зарегистрированы все сельскохозяйственные производители региона, которые получают государственную поддержку.

Что касается самой сельхозтехники, то ее здесь предостаточно — от компактных тракторов и погрузчиков, предназначенных для небольших фермерских хозяйств, до огромных энергонасыщенных комбайнов.

Есть и новинки. Завод «Ростсельмаш» презентовал на Алтае свой беспилотный комбайн или как его еще называют, комбайн с повышенной степенью автономности. Проверили его и в работе. На «Дне сибирского поля» он сам двигался по обозначенному участку, поднимал и опускал жатку, разворачивался.

На что еще посмотреть

Выставка сельскохозяйственных животных проводится на «Дне сибирского поля» ежегодно. Для комфортного пребывания скота здесь есть удобные вольеры и манеж, куда животноводы из разных предприятий края выводят своих рогатых и хвостатых подопечных для оценки жюри.

«День сибирского поля-2021». Анна Зайкова «День сибирского поля-2021». Анна Зайкова «День сибирского поля-2021». Анна Зайкова «День сибирского поля-2021». Анна Зайкова «День сибирского поля-2021». Анна Зайкова

Помимо крупно-рогатого скота, которого на «Дне сибирского поля» можно встретить всегда, на площадку агропарка привезли лошадей, тонкорунных овец, милейших козочек и пушных зверьков. Посетителей в в этой части выставки было столько, что не протолкнуться.

О чем говорили и договаривались

В этом году деловая программа «Дня сибирского поля» включает множество различных мероприятий. 23 июня участники агрофорума уже обсудили возможности цифрового развития сельского хозяйства, вопросы продовольственной безопасности и вклад в него Сибири.

ИД «Алтапресс» провел в офлайн формате третий день конференции «Алтай Агро», на которой живо и эмоционально говорили о проблемах экспорта, зерновых балансах и погоде. Что может быть актуальнее сейчас, не так ли?

«День сибирского поля-2021». Анна Зайкова

В этот же день на площадке «Дня поля» прошло подписание соглашения о партнерстве между правительством Алтайского края, администрацией Заринского района и хозяйством «Блиновское».

В рамках его в регионе будет построен животноводческого комплекса в селе Яново. Инвестором выступает группа компаний «Румелко», которая занимается строительством аграрных предприятий в разных регионах нашей страны.

Работа по созданию комплекса, стоимость которого составляет 5 млрд рублей, уже началась.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Мне очень приятно, что хозяйство «Блиновское», которая входит в группу «Румелко», приступит к созданию молочного комплекса на 3 тыс. голов дойного стада. Инвесторы намерены открыть около 180−200 рабочих мест. Для региона и для Заринского района это хорошая перспектива.

«День сибирского поля-2021». Анна Зайкова

Как провести время с пользой

Уже не первый год «День сибирского поля» проходит с медицинским уклоном. В 2019 году на площадке работал краевой центр профилактики. Каждый желающий мог получить консультацию и познакомиться с возможностями мобильного ФАПа.

В 2021 году на первом плане вакцинация от COVID-19. Привиться при соблюдении всех требований можно прямо на агрофоруме.

А что одевать в непогоду

Бывалые люди подтвердят: давно не было такого, чтобы «День сибирского поля» проходил в непогоду. И вот те на. 23 июня площадку в Павловском районе то поливали обильные дожди, то палило солнце.

«День сибирского поля-2021». Анна Зайкова «День сибирского поля-2021». Анна Зайкова «День сибирского поля-2021». Анна Зайкова «День сибирского поля-2021». Анна Зайкова

Подготовленные люди прихватили с собой сапоги: атрибут в полях крайне необходимый. Тем, кто и сегодня планирует туда отправляться, стоит над этим задуматься.