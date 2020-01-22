Один из крупнейших форекс-брокеров Европы — Admiral Markets — не так давно запустил сервис Premium Analytics, с помощью которого клиенты брокера смогут получать актуальную и релевантную статистику о ситуации на Forex. Порталом могут пользоваться бесплатно все клиенты Admiral Markets, открывшие торговый счет. Кроме того, сервис доступен и для тех, кто торгует на демо-аккаунте.

Среди доступных функций: календари, виджеты, статистика цен и графические иллюстрации от известных компаний, анализирующих рынок (Dow Jones, Trading Central, Acuity). Пользователь самостоятельно настраивает под себя портал и пользуется нужными финансовыми инструментами. С помощью сервиса можно удобно собирать всю нужную информацию для того, чтобы заключать успешные сделки.

Admiral Markets — это финансовая компания, которая предоставляет услуги брокера для торговли валютными парами на форексе, а также для заключения CFD-контрактов. Компания работает на рынке почти 20 лет.

Зачем нужен анализ рынка

Портал Premium Analytics был создан для того, чтобы пользователи брокера получили возможность с удобством анализировать рынок и принимать торговые решения на основе имеющихся данных. Благодаря сервису клиенты первыми получают всю информацию о том, что происходит на рынке. Это помогает совершать успешные сделки. Таким образом, в лучшем положении оказывается как брокер, так и клиент.

В отличие от других брокеров, Admiral Markets предоставляет доступ к своему сервису аналитики бесплатно. Более того, проверить его работоспособность смогут даже те люди, кто не вкладывает реальные деньги на счет и тренируется на пробном аккаунте.

Доступные инструменты

В Premium Analytics есть два вида инструментов для анализа рынка: технические и фундаментальные. Они одинаково сильно влияют на то, как хорошо трейдер понимает рынок и принимает важные решения. Чем больше инструментов используется, тем выше вероятность успешности инвестиций.

Некоторые из инструментов можно настроить в качестве сигналов. Иными словами, при достижении определенной позиции на рынке клиент будет уведомлен о том, что произошло. Это поможет контролировать ситуацию и вовремя заключать сделки, при этом отпадает необходимость вручную наблюдать за статистикой.

Фундаментальный анализ

Многие порталы по анализу рынка опираются только на технический анализ рынка (то есть — цифры, статистику и сухие факты). У такого подхода есть свои преимущества, но есть и недостаток — клиент попросту не видит полной картины того, что происходит с рынком. В Premium Analytics есть не только технический, но и фундаментальный вид анализа.

Фундаментальный анализ — это изучение новостей, связанных с рынком. Например — политическими событиями, деятельностью компаний и экономическими новостями. Все перечисленные события так или иначе влияют на рынок, поэтому знать о них нужно каждому трейдеру.

Premium Analytics — новый статистический портал. Admirdal Markets.

Редакторы Admiral Markets подбирают самые актуальные и масштабные новости из мира финансовы, и публикуют их на портале Premium Analytics. Благодаря этому клиенты обладают полной информацией о рынке, и могут принимать важные решения, связанные с заключением сделок.

Технический анализ

Компания Trading Central предоставляет на портале услугу технического анализа. Помимо виджетов и графиков в реальном мире специалисты Trading Central создают для своих клиентов уникальные прогнозы. Некоторые из них являются персонализированными и подстраиваемыми под стиль ведения торговли конкретного человека.

Такой метод позволяет найти индивидуальный подход к каждому клиенту и учитывает все особенности его поведения. Торговля становиться не только прибыльной, но и увлекательной.

Dow Jones — это одна из самых известных и проверенных финансовых организаций мира, которая в первую очередь занимается созданием индекса мировых финансовых компаний. Dow Jones предоставляет сервису экономические календари с информацией в которых информация обновляется в реальном времени. Кроме того, учитываются не только прошлые и настоящие события, но и будущие — в календаре указываются экономические события, которые произойдут в ближайшее время (речь идет о запланированных мероприятиях).

Пользователь в Premium Analytics может самостоятельно настроить под себя сигналы. Это — тоже часть технического анализа. Пример использования сигнала: клиент выставляет уровень рынка на графике, после достижения которого присылается уведомление. Исходя из возникшей ситуации трейдер может принять дальнейшее решение — заключать ли сделку или отменять ее, выбирать подходящую валютную пару и т.д.

Acuity предоставила Admiral Markets программное обеспечение для автоматического анализа новостей. На основе информации со всего мира алгоритмы рассчитывают возможное поведение рынка и исходя из этого рекомендуют какие-то действия для пользователя.

Заключение

Premium Analytics — это инновационный сервис статистики от известного и надежного форекс-брокера Admiral Markets. С помощью него трейдеру легче принимать решения. В сервисе представлены инструменты для фундаментального и технического анализа. Пользоваться Premium Analytics может каждый клиент брокера.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.