Разработка и испытания шин для нового самолёта SSJ New.

В рамках реализации программ импортозамещения продолжается разработка и испытания отечественных систем и компонентов для семейства самолётов SSJ New. В том числе, запланирована замена импортных авиационных шин производства Франции на российские. Разработкой и испытаниями авиационных шин для основной опоры шасси нового самолёта занимается отечественное предприятие ООО «ЯШЗ Авиа», выпускающее полный ассортимент шинной продукции для всех типов воздушных судов отечественного производства, как гражданского, так и военного назначения. На данный момент уже выпущены первые образцы шин, предназначенные для отработки конструкции и эксплуатационных характеристик изделий.

Вместе с тем, процесс разработки, испытаний и внесения изменений в конструкцию серьёзно осложнён отсутствием в Российской Федерации испытательного стенда авиационных шин. Имевшийся в Советском Союзе испытательный стенд на базе научно-исследовательского института шинной промышленности был безответственно демонтирован и уничтожен в 2013 г. В результате проводить динамические испытания авиационных шин разработчику приходится на территории КНР, что серьёзно увеличивает сроки доставки опытной продукции для проведения испытаний и назад, для проведения исследований шин, подвергшихся испытаниям. С учётом сроков производства шин, получения разрешений на ввоз шинной продукции и колесных дисков, согласования с китайской стороной сроков проведения работ в испытательном центре, оформления виз процесс проведения испытаний в КНР может составлять до 1 года. Более того, в период введения ковидных ограничений вообще невозможно было отправить шины для проведения испытаний в китайских испытательных лабораториях.

Тем не менее, в июне 2023 г. ООО «ЯШЗ Авиа» смогло приступить к проведению испытаний авиационных шин основной опоры шасси воздушного судна SSJ New на соответствие квалификационным требованиям КТ 32-02 в китайском испытательном центре в г. Гуйлинь. В ходе проведения испытаний разрушению подверглись 2 опытных образца авиационных шин. Полученная в ходе проведения испытаний информация позволит сделать шину для новейшего российского авиалайнера максимально надёжной и безопасной при эксплуатации, а также учесть все требования заказчика-разработчика нового воздушного судна. В июле 2023года планируется отправка шин из Китая на производственную площадку ООО «ЯШЗ Авиа» для проведения комплексных исследований и внесения необходимых доработок в конструкцию шин.

С учётом сроков на возврат шин из КНР, проведения исследований и внесения изменения в конструкцию, оформления разрешительных документов и согласования сроков испытаний с китайскими испытательными центрами, приступить к очередному этапу испытаний ранее 1 квартала 2024г. не представляется возможным. При наличии испытательного стенда на территории Российской Федерации данные сроки могли составить всего 1-2 месяца, что значительно ускорило бы проведение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и вводу в серийное производство новых моделей авиационных шин. С учётом того, что в ближайшее время предстоит разработать и запустить в производство шину для передней опоры шасси нового семейства самолётов SSJ New, шины для передней и основной опоры семейства самолётов МС-21, а также иных разрабатываемых моделей воздушных судов, наличие испытательного стенда в России могло бы значительно сократить сроки проведения научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Кроме того, проведение динамических испытаний в китайских испытательных центрах обходится в миллионы юаней, что значительно увеличивает стоимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и, в конечном счёте, выливается в стоимость серийно поставляемых авиационных шин, и как следствие, стоимости воздушных судов.

В ходе проведения испытаний от испытательного центра в КНР получена и обратная связь о сложностях проведения испытаний по квалификационным требования КТ 32-02, т. к. они уже не согласуются с квалификационными требованиями других международных стандартов. Действительно, данные квалификационные требования были разработаны в далёком 1991 году и утверждены МАК в 1994 г. В этой связи, ООО «ЯШЗ Авиа» планирует обратиться в Росавиацию с предложением о пересмотре КТ 32-02 и их унификации с современными международными стандартами.