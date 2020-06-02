Презентация у Путина: власти подготовили план по увеличению доходов россиян

Кабмин 2 июня представит президенту РФ Владимиру Путину план по восстановлению экономики и росту доходов россиян.

Согласно разработанному документу, увеличение доходов населения должно произойти уже в следующем году.

Цель плана — снизить уровень безработицы ниже 5% и обеспечить темпы роста ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, сообщает РБК.

Пособия и неполный рабочий день

Среди мер поддержки экономики и населения — новый порядок «прямых выплат» по больничным листам и по «детским» пособиям, начиная со следующего года. Установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при переводе работников на неполный рабочий день сроком до трех месяцев.

Удаленка

С июля предлагается обеспечить возможность перехода сотрудников на дистанционную работу без заключения всяких дополнительных соглашений. Возможность перехода на удаленную работу предлагается предоставить государственным и муниципальным служащим.

Соцказначейство

Правительство также предлагает создать «социальное казначейство» для реализации мер соцподдержки. В качестве секторальных мер поддержки власти планируют стимулировать спрос через госзакупки, а также помогать отдельным отраслям субсидиями и госгарантиями.

Так, в этом году на поддержку авиакомпаний будет выделено 23,4 млрд рублей, авиаотрасли дадут 139,6 млрд рублей на закупку 59 самолетов SSJ 100.

Деньги. CCO.

Недвижимость , туризм

Рынок недвижимости получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже 8%, а также 33 млрд рублей на завершение долгостроев, пишет News.ru.

Туристическая отрасль получит снижение ставки НДС до 7% для фирм, а предприятия гостинично-туристской сферы ждет возмещение 50% платежей по процентам и отсрочка выплаты основного долга по ранее выданным кредитам.

Прогноз

Между тем эксперты спрогнозировали самое серьезное падение доходов россиян с 1998 года. Снижение реальных доходов соотечественников составит 5,2%.

Такой прогноз опубликован в квартальном отчёте Института народнохозяйственного прогнозирования.

Это снижение будет зафиксировано впервые со времён кризиса конца 90-х, говорится в документе. Однако на тот период сокращение доходов было втрое больше, приводят данные доклада экспертов «Известия».