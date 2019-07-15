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Президент Германского совета по лесному хозяйству высоко оценил значение Павловского ДОК для экологии и экономики края

12 июля делегация из Германии, находящаяся с визитом в Алтайском крае, посетила новый комбинат по производству плит MDF в Павловске. Презентацию для гостей провёл генеральный директор компании «Алтайлес» Иван Ключников, руководитель проекта «Павловский ДОК». Он рассказал о главных направлениях работы — охране лесов от пожаров, лесовосстановлении, заготовке и переработке древесины.

Делегация из Германии.
Делегация из Германии.
Фото: ЛХК "Алтайлес"

Представители делегации отметили, что компания ориентирована на комплексный подход к ведению лесного хозяйства в ленточных и приобских борах. Особенно гостей впечатлило оснащение Павловского ДОК. Пресс девятого поколения, позволяющий выпускать древесноволокнистые плиты толщиной от 2,5 до 40 мм, — самый современный в России.

Делегация из Германии.
Делегация из Германии.
Фото: ЛХК «Алтайлес»

Отметим, что основные поставщики оборудования как в целом для холдинговой компании, так и для Павловского ДОК — это компании из Германии.

По мнению гостей, строительство комбината свидетельствует о бережном отношении к лесным ресурсам Алтайского края. Переработка низкосортной древесины и отходов производства важна с точки зрения улучшения экологии региона.

«Я считаю, для Алтайского края очень важно создание такого завода. Это позволяет работать с природным материалом, создавать новые рабочие места для жителей край и платить в регион налоги», — отметил Георг Ширмбек.

Он также подчеркнул, что был в регионе несколько раз, в том числе на предприятиях лесного комплекса. Однако, по его словам, Павловский ДОК — самый современный и масштабный проект в секторе переработки древесины.

Гости выразили желание посетить Алтайский край снова, чтобы увидеть ленточные боры и организованное здесь лесное хозяйство.


Справка

Павловский ДОК входит в группу предприятий лесной холдинговой компании «Алтайлес». Основная продукция — плиты MDF и HDF. Мощность — 250 тыс. м3 в год. Главные задачи: переработка низкосортной древесины, улучшение состояния лесов, выпуск востребованной продукции для отечественных производителей мебели, напольных покрытий, строителей.

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