Польский лидер Анджей Дуда заявил, что отказывать в запуске газопровода «Северный поток — 2» недостаточно — нужно его еще и демонтировать. Слова президента Польши приводит « Комсомольская правда ».

«Изменение политики на Западе — это не просто приостановка или полное прекращение работы „Северного потока — 2“, но также и полная ликвидация, демонтаж», — подчеркнул Анджей Дуда.

Напомним, «Северный поток-2» — новый экспортный газопровод из России в Европу, проходящий через Балтийское море. Точка входа газопровода в море — район Усть-Луги (Ленинградская область), выхода — район Грайфсвальда (Германия). Длина построенного маршрута — больше 1,2 тыс. километров.

Укладку «Северного потока-2» начали в 2018 году, а завершили — в 2021 году. Однако запустить его не удалось по сей день из-за антироссийских санкций Евросоюза.