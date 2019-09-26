Президент Путин объяснил, почему в России неожиданно снижается инфляция

Снижение инфляции в России можно отчасти объяснить «подкруткой» Центробанком макроэкономических показателей, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

Как передает РИА Новости, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая с докладом, отметил, что в начале октября инфляция будет ниже 4% от целевого значения, к концу году понизится до 3,6%, а в первом квартале 2020-го перейдет черту в 3%.

По его словам, понижение происходит быстрее, чем ожидалось.

«Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот „навес“, который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат: инфляция ниже целевых показателей», — подчеркнул, в свою очередь, президент.

Прогноз Минэкономразвития по росту цен на товары и услуги на 2019 год в августе снизился до 3,8%. В начале сентября ведомство сообщало, что в этом году инфляция составит 3,6−3,8%.

Ранее Орешкин неоднократно заявлял, что по итогам года инфляция окажется ниже 4%.