При необходимости Сбербанк разработает собственный банкомат

Сбербанк может разработать собственный банкомат, заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Русского дома на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС .

Это произойдет, если устройства самообслуживания перестанут отвечать требованиям по их защите

«Я не исключаю, что при определенных условиях мы можем приступить к разработке собственного устройства самообслуживания <…> Главное условие — поведение традиционных вендоров, которые сегодня присутствуют на рынке. Как только они начнут отставать от трендов, не учитывать требования регулятора по защите купюроприемников, как только они перестанут реагировать на изменяющиеся киберриски, включая атаки BlackBox (технология взлома банкоматов), то мы не будем поддерживать отношения с такими компаниями», — сказал он.

Кузнецов отметил, что в случае необходимости Сбербанку будет «проще и дешевле» создать собственный банкомат, который будет отвечать современным требованиям, пишет bfm.ru.

Сбербанк уже высказывал подобные претензии к одному из крупнейших поставщиков банкоматов в России. Компания отреагировала на требования, но, по мнению банка, недостаточно оперативно.