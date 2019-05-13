При поддержке Алтайского фонда МСП предприятия региона привлекают кредиты на льготных условиях

На очередном заседании Совета некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства», состоявшемся 07 мая 2019 года в региональном министерстве экономического развития под председательством министра экономического развития Алтайского края Павла Дитятева, принят ряд решений по предоставлению поручительств региональной гарантийной организации для предприятий малого и среднего бизнеса. Речь идет о предприятиях, привлекающих кредитных средства в рамках федеральных льготных программ кредитования.

Гарантии Алтайского фонда МСП на сумму 40 500 000 рублей позволят двум производственным предприятиям региона привлечь льготные кредиты в размере 78 000 000 рублей.

В частности, поддержана заявка ООО «Горизонт», более 10 лет осуществляющего деятельность сфере растениеводства в с. Разумовка Родинского района.

Предприятие выращивает подсолнечник немасленичного типа, а также продовольственную пшеницу, используемую для производства пищевых продуктов (хлопьев, каш, мюсли). При поддержке Алтайского фонда МСП хозяйство финансирует посевную кампанию в рамках кредитной линии, открытой ПАО Сбербанк по программе льготного кредитования для сельхозтоваропроизводителей по сниженной процентной ставке. (Постановление Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 г. ). Кредитные средства ООО «Горизонт» направит на оплату расходов, связанных с весенне-полевыми работами: приобретение семян, средств защиты растений, удобрений, закуп ГСМ, оплату запасных частей и ремонтных работ техники и оборудования.

Справка

За 4 месяца текущего года 9 региональных предприятий уже воспользовались гарантийной поддержкой Алтайского фонда МСП в размере 67 100 000 рублей, получив для развития бизнеса кредитов на сумму 152 000 000 рублей. Треть сделок профинансирована банками под гарантии фонда в рамках федеральных программ кредитования по фиксированным ставкам от 3% до 9,6% годовых.