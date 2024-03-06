При поддержке Фонда «Органика» РСХБ станут известны самые «чистые» производители

Как известно, органическое сельское хозяйство решает две ключевые проблемы сегодняшнего устойчивого развития человечества — защита окружающей среды и сохранение здоровья человека. Уже третий раз при поддержке Фонда «Органика» пройдёт Национальный Органический конкурс, на котором будут объявлены лучшие производители чистой продукции и регионы-лидеры по её выпуску.

Продукты, относящиеся к органике, не содержат в себе остатков химических удобрений, при их производстве не применяются пестициды, гербициды, гормоны роста, антибиотики и другие вредные для организма вещества. Органические продукты выращиваются и производятся в соответствии с государственными стандартами, закрепленными на законодательном уровне.

С целью развития и популяризации распространения органической продукции Фонд «Органика» Россельхозбанка с 2022 года оказывает поддержку Национальному Органическому конкурсу. Он проводится под эгидой Совета Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством. Цель конкурса — развитие рынка органической продукции в России, формирование привычек к здоровому образу жизни россиян, охрана окружающей среды и внедрение принципов устойчивого развития органического сельского хозяйства, поощрение передового опыта в развитии производства органической продукции. 19 февраля завершился прием заявок на участие в отборе, победители будут объявлены в 15 номинациях.

По данным экспертов Фонда «Органика», производство органической продукции развивается по всей стране, но в особенности: в Московской области, Краснодарском крае, Воронежской области. Потребление органической продукции локально во многом из-за её свойств: свежести, качества и малого срока хранения. Безусловными лидерами по потреблению органической продукции стали Москва, Московская области, Санкт Петербург. Органику можно купить в Сибири и на Дальнем Востоке, но чаще всего это крупы, соки, томатные пасты и ряд других товаров с длительным сроком хранения. В этих регионах развивается производство из дикорастущего сырья, продукция из которого поставляется по всей стране в виде джемов, соков, замороженных ягод и грибов.

Наиболее популярными продуктами в категории «органика» являются молоко, сыр, творог, сметана, мясная продукция и бакалея. Эксперты также отмечают, что в России «чистым» производят не только продукты питания, но и отдельные виды алкогольной продукции: так, первое органическое, сертифицированное по российскому ГОСТу, вино появилось в продаже в 2022 году.

При этом производством конечной, готовой для потребления органической продукцией занимается лишь четверть сертифицированных предприятий, в то время как остальные поставляют экологически чистое сырье на экспорт для локального изготовления в странах-потребителях. Аналитики отмечают, что ежегодно объём производства органики в стране растёт, как и потребительский интерес к таким продуктам.

Однако, сейчас важно выработать статистические формы отчетности для того, чтобы можно было четко отслеживать уровень потребления «органики».

Ключевым в процессе производства органики является наличие пригодной земли. У России в этом смысле есть очень серьезный ресурс — сама земля, которая может быть вовлечена в ближайшее время в органический оборот как в растениеводстве, так и в мясном и молочном животноводстве. Кроме того, активно развивается у нас и органическое виноградарство, и органические сады, где выращиваются как ягоды, так и яблоки. Это главное преимущество нашей страны на ближайшие годы. Мы видим огромные потенциал для производства чистой продукции, однако сейчас нам важно окончательно выработать статистические формы отчетности для того, чтобы можно было четко отслеживать уровень потребления органики, — отмечает директор Фонда «Органика» Вячеслав Федюнин.

Принять участие в голосовании по номинации «Народный органический бренд возможно, отдав свой голос до 21 марта 2024 года на официальном сайте. Победители будут оглашены в апреле 2024 года.

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