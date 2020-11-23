При поддержке центра «Мой бизнес» разработана первая региональная франшиза «Любимый мороженщик»

Франшиза «Любимый мороженщик» — это франшиза по продаже мягкого мороженого и кофе, как отмечает владелец, основными преимуществами данных продуктов является высокая маржинальность и круглогодичность. Основными якорями франшизы являются сухая смесь для изготовления мороженого, которую компания производит самостоятельно из алтайского натурального молока высшего качества для своей сети и на продажу, и разработка адаптированной CRM-системы.
Сергей Жигайлов,
владелец сети «Любимый мороженщик»:
— Вот уже 8 лет мы занимаемся бизнесом по продаже мягкого мороженного в Барнауле. На сегодняшний день компания насчитывает 14 торговых точек разного формата: точки внутри торговых центров, уличные павильоны и сезонные «Автомобили-мороженое» (Foodtruck). У нас уже есть опыт развития партнерской сети через аренду готовых точек или непосредственную продажу оборудования с полным обучение бизнесу, и передачи всего, накопленного за годы успешной работы. Но непосредственно создание франшизы «Любимый мороженщик» состоялось в этом году, благодаря государственной поддержке от центра «Мой бизнес». Мы строим большие планы по масштабированию в другие города и регионы, у нас уже есть предварительные договоренности с первыми франчайзи.
В 2020 году Сергей Жигайлов получил комплексную поддержку от Центра «Мой бизнес» — это и участие в образовательной программе по франчайзингу, и услуга по разработке франшизы, а также при содействии Центра поддержки предпринимательства Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства в составе делегации Алтайского края впервые принял участие в Международной выставке франшизы BUYBRAND 2020. Сейчас бизнесмен готовится к выставке франшиз в 2021 году, планирует привезти своё оборудование, представить готовую продукцию и накормить всех желающих вкусным натуральным алтайским мороженым.