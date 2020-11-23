При поддержке центра «Мой бизнес» разработана первая региональная франшиза «Любимый мороженщик»

«Развитие франчайзинга региона — это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Создание франчайзинговой сети это один из эффективнейших способов масштабирования бизнеса, и сегодня, мы уже можем смело сказать о том, что при поддержке центра „Мой бизнес“ создана первая франшиза „Любимый мороженщик“. Но на этом мы не остановились, и к концу этого года будет ещё одна — сельскохозяйственная франшиза», — комментирует Антон Слободчиков, директор НО «Алтайский фонд МСП» .

Франшиза «Любимый мороженщик» — это франшиза по продаже мягкого мороженого и кофе, как отмечает владелец, основными преимуществами данных продуктов является высокая маржинальность и круглогодичность. Основными якорями франшизы являются сухая смесь для изготовления мороженого, которую компания производит самостоятельно из алтайского натурального молока высшего качества для своей сети и на продажу, и разработка адаптированной CRM-системы.

Сергей Жигайлов,

владелец сети «Любимый мороженщик»:

— Вот уже 8 лет мы занимаемся бизнесом по продаже мягкого мороженного в Барнауле. На сегодняшний день компания насчитывает 14 торговых точек разного формата: точки внутри торговых центров, уличные павильоны и сезонные «Автомобили-мороженое» (Foodtruck). У нас уже есть опыт развития партнерской сети через аренду готовых точек или непосредственную продажу оборудования с полным обучение бизнесу, и передачи всего, накопленного за годы успешной работы. Но непосредственно создание франшизы «Любимый мороженщик» состоялось в этом году, благодаря государственной поддержке от центра «Мой бизнес». Мы строим большие планы по масштабированию в другие города и регионы, у нас уже есть предварительные договоренности с первыми франчайзи.

В 2020 году Сергей Жигайлов получил комплексную поддержку от Центра «Мой бизнес» — это и участие в образовательной программе по франчайзингу, и услуга по разработке франшизы, а также при содействии Центра поддержки предпринимательства Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства в составе делегации Алтайского края впервые принял участие в Международной выставке франшизы BUYBRAND 2020. Сейчас бизнесмен готовится к выставке франшиз в 2021 году, планирует привезти своё оборудование, представить готовую продукцию и накормить всех желающих вкусным натуральным алтайским мороженым.

#малыйбизнесвлицах #мойбизнес #мойбизнес22 #барнаул