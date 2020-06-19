Прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года получат три категории пенсионеров

Сразу несколько категорий пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа 2020 года, пишет « Экономика сегодня ».

На увеличение пенсии с 1 августа могут рассчитывать работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии и участники программы софинансирования пенсионных накоплений.

При этом, как уточнили в ПФР, не нужно подавать специальных заявлений — перерасчет произведут автоматически.

Так, работающим пенсионерам пересчитают размер страховой пенсии с учетом накопленных в 2019 году пенсионных баллов. Однако максимальная прибавка ограничена лишь тремя баллами, размер которых раз в год пересчитывается.

Ежегодное повышение пенсий именно в августе объясняют тем, что в этот месяц происходит начисление баллов за работу в предыдущем году. Поэтому с 1 августа пенсии повысят по итогам работы пенсионера в 2019 году.

Пенсионеры. Олег Богданов

«Перерасчет пенсии распространяется только на официально трудоустроенных или ИП, совершавших положенные соцвыплаты в бюджет. В противном случае прибавка не полагается, но в январе каждый год такая категория граждан подпадает под индексацию», — напомнили изданию в ПФР.

Что касается увеличения накопительных пенсий, то с 1 августа 2020 года ее получатели могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%. Это в три раза превышает уровень инфляции, который по итогам 2019 года зафиксировали на отметке 3%.

Также с 1 августа порадуют участников программы софинансирования пенсионных накоплений. По данным ПФР, в настоящее время получателями срочной пенсионный выплаты (период выплаты определяет сам получатель) являются 32 тыс. пенсионеров — повышение выплат на 7,99%.