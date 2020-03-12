6 причин отказа по кредиту и что делать, если деньги потребовались срочно

В каждой финансовой организации своя система оценки заёмщиков, которая используется при принятии решения о кредитовании. В систему оценки входят базовые параметры, такие, как возраст, семейное положение или наличие детей, в также различные дополнительные критерии и факторы.

Самостоятельно разобраться в причинах отказа, которые не лежат на поверхности, не всегда бывает легко, ведь по закону кредитные учреждения имеют право не сообщать основания, по которому клиенту отказывают в выдаче денежных средств. О наиболее частых причинах отрицательного решения по кредиту рассказывает компания «Ваш инвестор».

1. Плохая кредитная история Она может быть испорчена заемщиком, когда тот не выполняет свои кредитные обязательства, то есть не соблюдает условия договора с финансовой организацией. Такой фактор для банков может стать решающей причиной отказа.

2. Отсутствие кредитной истории Когда кредитной истории совсем нет, то кредитору сложно оценить, насколько добросовестен заемщик и ответственно ли он отнесется к возврату взятых денег.

3. Действующие кредиты Наличие действующих обязательств перед другими финансовыми организациями — это определенная нагрузка на бюджет заемщика, а значит возрастает риск невозврата денежных средств.

4. Низкий уровень подтвержденного дохода Этот показатель играет важную роль при принятии решения банками о выдаче кредита, поскольку условия кредитования могут стать для заемщика обременительными, и он не сможет расплатиться.

5. Отсутствие официального места работы или маленький стаж Очень часто в требованиях к заёмщику присутствует такой пункт, как минимальный стаж на последнем месте работы. Но даже если этого критерия нет, то факт официального трудоустройства заемщика — это чуть ли не базовое требование, ведь таким образом подтверждается его платежеспособность.

6. Непогашенные штрафы или задолженности перед ФССП Если есть неоплаченные штрафы, налоги, задолженности по жилищно-коммунальным услугам, услугам связи и алиментам, по которым были вынесены судебные решения, то вероятность отказа очень высока.

Что делать , если отказывают в кредите , а деньги нужны срочно?

Варианты альтернативного решения проблемы могут быть разные — занять у знакомых или, например, продать какое-либо имущество. Но если взять деньги взаймы не у кого, а с имуществом расставаться не хочется, то можно обратиться в микрофинансовую организацию и взять заем под залог. Такой способ кредитования удобен тем, что не требуется подтверждение доходов, а заявки рассматриваются от заемщиков с испорченной или нулевой кредитной историей, а также при наличии действующих кредитов.

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