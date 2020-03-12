6 причин отказа по кредиту и что делать, если деньги потребовались срочно

Самостоятельно разобраться в причинах отказа, которые не лежат на поверхности, не всегда бывает легко, ведь по закону кредитные учреждения имеют право не сообщать основания, по которому клиенту отказывают в выдаче денежных средств. О наиболее частых причинах отрицательного решения по кредиту рассказывает компания «Ваш инвестор».
Она может быть испорчена заемщиком, когда тот не выполняет свои кредитные обязательства, то есть не соблюдает условия договора с финансовой организацией. Такой фактор для банков может стать решающей причиной отказа.
Когда кредитной истории совсем нет, то кредитору сложно оценить, насколько добросовестен заемщик и ответственно ли он отнесется к возврату взятых денег.
Наличие действующих обязательств перед другими финансовыми организациями — это определенная нагрузка на бюджет заемщика, а значит возрастает риск невозврата денежных средств.
Этот показатель играет важную роль при принятии решения банками о выдаче кредита, поскольку условия кредитования могут стать для заемщика обременительными, и он не сможет расплатиться.
Очень часто в требованиях к заёмщику присутствует такой пункт, как минимальный стаж на последнем месте работы. Но даже если этого критерия нет, то факт официального трудоустройства заемщика — это чуть ли не базовое требование, ведь таким образом подтверждается его платежеспособность.
Если есть неоплаченные штрафы, налоги, задолженности по жилищно-коммунальным услугам, услугам связи и алиментам, по которым были вынесены судебные решения, то вероятность отказа очень высока.
Что делать, если отказывают в кредите, а деньги нужны срочно?
Варианты альтернативного решения проблемы могут быть разные — занять у знакомых или, например, продать какое-либо имущество. Но если взять деньги взаймы не у кого, а с имуществом расставаться не хочется, то можно обратиться в микрофинансовую организацию и взять заем под залог. Такой способ кредитования удобен тем, что не требуется подтверждение доходов, а заявки рассматриваются от заемщиков с испорченной или нулевой кредитной историей, а также при наличии действующих кредитов.
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