Займы под залог транспортных средств — один из современных видов кредитования, который всё больше набирает популярность среди россиян.
Подать заявку и получить предварительное решение можно удаленно, не выходя из дома или офиса. Всё, что требуется — заполнить простую форму на сайте компании, подать заявку по телефону или через мессенджеры.
Заявка на заём оперативно обрабатывается представителями компании, а сам заём можно получить в кратчайшие сроки: с момента начала оформления до выдачи денег проходит не более часа.
Для оформления займа требуется минимум документов, справки не требуются, а получить необходимую сумму могут даже заемщики с негативной кредитной историей.
Компания «Ваш инвестор» предлагает высокий уровень сервиса и профессиональные консультации по займам. Клиентам компании доступны различные бонусы и участие в программе лояльности, а погашать заём можно через личный кабинет на сайте или специальное мобильное приложение.
Все условия договора прозрачны и соответствуют законодательству Российской Федерации. Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ и действует только согласно закону.
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Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.