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5 причин, почему займы под залог — это удобно

Деньги — основной ресурс, который дает возможность реализовывать свои личные или деловые планы, приобретать необходимые вещи и предметы быта. Когда собственных средств не хватает, выручить может кредитование. Сервис займов под залог «Ваш инвестор» рассказывает об альтернативном инструменте финансирования.

Займы под залог – это удобно.
Займы под залог – это удобно.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Займы под залог транспортных средств — один из современных видов кредитования, который всё больше набирает популярность среди россиян.

1. Это удобно

Подать заявку и получить предварительное решение можно удаленно, не выходя из дома или офиса. Всё, что требуется — заполнить простую форму на сайте компании, подать заявку по телефону или через мессенджеры.

2. Это быстро

Заявка на заём оперативно обрабатывается представителями компании, а сам заём можно получить в кратчайшие сроки: с момента начала оформления до выдачи денег проходит не более часа.

3. Это просто

Для оформления займа требуется минимум документов, справки не требуются, а получить необходимую сумму могут даже заемщики с негативной кредитной историей.

4. Это комфортно

Компания «Ваш инвестор» предлагает высокий уровень сервиса и профессиональные консультации по займам. Клиентам компании доступны различные бонусы и участие в программе лояльности, а погашать заём можно через личный кабинет на сайте или специальное мобильное приложение.

5. Это безопасно

Все условия договора прозрачны и соответствуют законодательству Российской Федерации. Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ и действует только согласно закону.

Займы под залог – это удобно.
Займы под залог — это удобно.
ООО МКК «Ваш инвестор»
МКК «Ваш инвестор» — современный сервис займов под залог

Тел.: 8−800−100−14−65

Сайт: vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.

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