Приемку дворов, благоустроенных по программе «Формирование современной городской среды», начали в Барнауле

7 октября эксперты побывали в Октябрьском районе и оценили качество дворов, отремонтированных по программе «Формирование современной городской среды» в 2021 году.

В приемке благоустроенных территорий участвовали сотрудники городского комитета ЖКХ, управления коммунального хозяйства районных администраций, а также представители Общероссийского народного фронта и подрядных организаций ООО ПСК «Индустрия», ООО «Каскадстрой».

Группа проехала по двум адресам, где все строительные работы уже завершены: во дворы на улице Воровского, 115а и улице Советской, 6 (корпус 2). Отметим, что мероприятие посетили и работники управляющих организаций, собственники жилых домов.

Дворы , отремонтированные по программе «Формирование современной городской среды». Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула

В приведенных в порядок дворах, помимо обязательного ремонта, выполнены и дополнительные виды благоустройства. Так, кроме асфальтированных дорожек, в них появились детские площадки, автомобильные парковки.

Нареканий по качеству ремонта у членов проверочной комиссии не оказалось.

Дворы , отремонтированные по программе «Формирование современной городской среды». Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула

Владимир Баев,

начальник отдела коммунальных предприятий и услуг комитета ЖКХ:

В настоящее время претензий к этим дворам нет. Асфальт уложили качественно, оборудование в сохранности. Теперь с момента принятия работ детское игровое оборудование, лавки, урны, находятся в собственности жителей — которым, в свою очередь, необходимо следить за их состоянием, поддерживать в нормативном техническом состоянии.

Дворы , отремонтированные по программе «Формирование современной городской среды». Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула

Жильцы тоже оценили изменения по достоинству. Многие из них отметили: дворы преобразились, стали красивее и уютнее.

«Мне уже много лет, здесь я живу очень давно. Раньше такого ремонта у нас во дворе не проводилось. Сделали все очень хорошо, просто глаз радуется», — поделилась впечатлениями жительница дома по улице Советской, 6 (корпус 2) Любовь Ивановна.

Дворы , отремонтированные по программе «Формирование современной городской среды». Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула

Справка

Программа «Формирование комфортной городской среды» — часть национального проекта «Жилье и городская среда». Всего по ней благоустроят 65 дворов. Общий бюджет работ — более 148 млн рублей. На каждом ремонтируем участке находится паспорт с указанием объекта и контактов ответственных лиц.