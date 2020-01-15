Приглашаем предпринимателей Алтайского края принять участие в бизнес-миссиях в первом квартале 2020 года

Сразу три бизнес-миссии для экспортеров организует Центр Мой бизнес в первом квартале 2020 года:

Миссии пройдут в целях расширения и укрепления торгово-экономического сотрудничества между предпринимателями Алтайского края и зарубежных стран.

В программе миссий: биржа деловых контактов с представителями зарубежных предприятий и организаций; посещение предприятий (по профилю деятельности членов делегации); деловые встречи с руководством и представителями органов государственной власти.

Бесплатно для участников в рамках миссий Центром будет организовано бронирование номеров в гостинице; подбор и бронирование билетов от пункта отправления до назначения и обратно; трансфер Барнаул — Новосибирск — Барнаул; сопровождение переводчиком; доставка участников делегации в места проведения переговоров согласно графику деловых встреч; предоставление помещения для переговоров, организация и обслуживание переговоров; экскурсионная программа; сопровождение делегации по программе.

Авиабилеты, проживание в гостинице, питание оплачиваются самостоятельно.

Подробности и форма регистрации доступны на портале мойбизнес22.рф