Приглашаем предпринимателей на бесплатный семинар «Алгоритм поиска зарубежных покупателей»

Семинар подробно раскрывает основные аспекты анализа новых рынков и даёт основы грамотного поиска новых партнеров в других странах.

Дата проведения: 27 мая 2021 года.

Время проведения: c 9:30 до 14:00.

Место проведения: центр «Мой бизнес» (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 9).

Выход компании на международный уровень является мечтой многих предпринимателей. Одним из первых этапов всегда становится поиск тех, кто готов приобрести предлагаемые товары или услуги. Но важно не просто найти контакт будущих партнеров, но и довести этот контакт до сделки. Именно для этого необходимы навыки, которые позволят проверить потенциального покупателя, организовать эффективные переговоры, заключить контракт на максимально выгодных для вас условиях и выстроить долговременное сотрудничество.

Цели семинара: познакомить участников с критериями сбора информации о потенциальных партнерах;

показать участникам принципы работы с аналитическими источниками в интернете;

поделиться практическими знаниями о поиске партнеров за рубежом.

Спикер — тренер-эксперт по ВЭД, внештатный эксперт по ВЭД Союз «НТПП», Новосибирск и федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ в акселерационной программе «Экспортный форсаж» Анна Руднева.