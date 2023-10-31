Прыгнуть выше головы. Как Алтайкрайэнерго за семь лет превратилась в мощную компанию

Энергетика — одна из ведущих отраслей промышленности, без которой невозможно существование всего комплекса. Редакция «Свободного курса» решила поинтересоваться жизнью Алтайкрайэнерго. И вот почему. Сегодня это одна из ведущих энергетических компаний региона, лидер отрасли по части внедрения современных технологий и инновационных подходов. Но несколько лет назад она переживала не лучшие времена. О пути к успеху в нашем материале.

Что имели

В 2016 году закредитованность на текущее обеспечение деятельности составляла 1,3 млрд рублей, что было угрозой работе компании. Именно в этот период пришла новая команда управленцев во главе с Сергеем Прибом.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Татьяна Чередова вспоминает это время как страшный сон: «У нас не было возможности исполнять в установленные сроки взятые на себя обязательства в полном объеме. Иногда платеж приходилось разбивать на небольшие суммы, которые вносили в счет погашения задолженности частями: так сохраняли хорошие деловые отношения с контрагентами, с которыми не могли рассчитаться сразу».

Осложняло ситуацию и то, что каждый филиал жил своей жизнью, по своим правилам, своему разумению. Одни и те же операции в разных филиалах отражались в разных программных комплексах. Порой не могли найти ответ на, казалось бы, самые простые вопросы.

Спецтехника, работающая в ЛНР. Фото предоставлены компанией Алтайкрайэнерго

2016–2018

Привести все в порядок

Первое что сделали в Алтайкрайэнерго — создали общую информационную инфраструктуру, внедрили программные продукты для решения различных задач: начисления заработной платы, учета электросетевого оборудования, документооборота, учета ПО и ИТ-оборудования, бухгалтерского учета и управления финансами.

Одной из первоочередных целей было выстроить работу компании по исполнению условий договоров технологического присоединения с соблюдением установленных сроков и на должном уровне.

На 1 октября 2023 года просроченных договоров по техприсоединению как с физическими, так и с юридическими лицами у компании нет.

Особое внимание стали уделять охране труда. Была начата глобальная работа по перезапуску абсолютно всех бизнес-процессов.

2019–2020

Часть работы — технике

В 2019 году в Алтайкрайэнерго активно работали над автоматизацией бизнес-процессов. Контролеров и электромонтеров обеспечили планшетами и смартфонами, подключенными к единой базе данных, в результате чего повысилось качество постановки задач и оперативность их выполнения. Транспортные средства компании подключили к системе ГЛОНАСС и зарегистрировали в программном комплексе САБПЭК Автотранспорт.

Четыре года назад компания одной из первых начала использовать беспилотные летательные аппараты для осмотра воздушных линий электропередачи. Татьяна Чередова рассказывает: «Раньше выявление дефектов происходило так: на участке сети отключали электричество, специалисты поднимались на каждую опору, иногда на «когтях», а иногда с помощью спецтехники, и осматривали ее. Сегодня мы не прекращаем электроснабжение, когда проводим диагностику ВЛ с применением дронов. За счет этого кратно сократилось количество рисков, трудовых и временных затрат, а уровень обслуживания потребителей — качественно вырос».

Летать и анализировать

Однако до совершенства было далеко. Специалисты Алтайкрайэнерго начали оперативно получать огромное количество данных — миллионы фотографий в разрешении 4K — и это стало проблемой: с каждым днем росла нагрузка на специалистов, а качество обработки материалов снижалось.

Татьяна Чередова, заместитель генерального директора Алтайкрайэнерго по экономике и финансам. Фото Дмитрий Лямзин.

— Технические специалисты, которые должны решать производственные задачи, тратили время на то, чтобы искать дефекты на фотографиях, — говорит Татьяна Чередова. — Мы поняли, что расходовать профессиональный ресурс на такую работу недопустимо.

На помощь пришел искусственный интеллект. В 2020 году компания начала работать над проектом «Внедрение СИДЭ» по обучению нейросети поиску и анализу дефектов. Было подписано соглашение с Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково) — так появилась система интеллектуальной диагностики энергообъектов.

Сегодня точность распознавания превышает 95% — этот результат гораздо выше, чем мог бы обеспечить человек. А если учесть, что скорость работы ИИ в разы превосходит человеческие возможности, можно смело говорить о высокой эффективности этого инструмента. Запуск СИДЭ в эксплуатацию оказал большое влияние на снижение количества технологических нарушений: в 2022 году их стало на 18% меньше, чем в 2021. Компания стала предотвращать больше аварий, выявляя и устраняя неисправности на раннем этапе.

Программный комплекс зарегистрирован в реестре российского программного обеспечения. Разработчик тиражирует его среди сетевых компаний в других регионах страны. Инновационное решение получило высокую экспертную оценку министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Бригадные автомобили. Фото предоставлены компанией Алтайкрайэнерго.

2021–2022

Расширять возможности

— Фонд оплаты труда, который защищен в тарифе на самом деле меньше совокупной суммы оплаты труда, выплачиваемой нашим сотрудникам. Поэтому нам необходимо реализовывать сторонние проекты, чтобы увеличивать доходы от прочей деятельности, не зависящей от уровня тарифов, — отмечает Татьяна Чередова.

Для Алтайкрайэнерго 2021 год стал временем крупных проектов. Например, компания обеспечивала бесперебойное электроснабжение Второго этапа кубка мира по гребле на байдарках и каноэ — единственного международного спортивного мероприятия в России в ковидный период. Алтайский край принимал команды из 57 стран. Этому предшествовали месяцы подготовки трех уровней энергетической безопасности мероприятия: была использована схема резервирования с тремя независимыми источниками питания.

Среди прочих крупных проектов — строительство электрических сетей в одном из крупнейших животноводческих комплексов «Яново» в Заринском районе и интенсивная работа с застройщиками в Белокурихе Горной и Бирюзовой Катуни. Кроме того, действует договор подряда с Газпромом по реализации программы догазификации Алтайского края.

Для учета фактических расходов и доходов от прочих видов деятельности в Алтайкрайэнерго реализован раздельный учет. Получаемая прибыль направляется на закупку нового оборудования, техники, приобретение и развитие программных комплексов и ИТ-инфраструктуры, мотивацию сотрудников и социально значимые проекты.

Бригада Алтайкрайэнерго у памятника политработникам Советской армии (Комбат), г. Славяносербск. Фото предоставлены компанией Алтайкрайэнерго.

Не молчать о проблемах

В 2022 году в Барнауле и Бийске полностью модернизированы диспетчерские, куда поступают данные о работе всего электросетевого комплекса компании. При этом диспетчер может видеть, где сейчас находится бригада электромонтеров и какую задачу она выполняет. Один из главных приоритетов компании — полная достоверизация всех процессов. С этой целью во всех диспетчерских ведется запись переговоров, установлены видеокамеры, посекундно фиксируется вся работа.

Все это поспособствовало сокращению количества технологических нарушений и времени реагирования на инциденты. Информация о любых технологических нарушениях в течение пяти минут оказывается в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ. Алтайкрайэнерго — одна из первых компаний в Сибири, подключившихся к этому проекту. Руководство отмечает, что это серьезный стимул всегда быть в тонусе и постоянно стремиться к лучшему результату, повышая клиентоориентированность.

2023

Продолжение следует

В этом году Алтайкрайэнерго внесло изменения в систему мотивации: скорректировали межразрядные коэффициенты, повысили тарифные ставки и приняли комплекс других мер, направленных на поддержку сотрудников. Как подчеркивает руководство, люди — главная ценность компании.

До конца года в планах закончить модернизацию диспетчерских в филиалах «Рубцовские МЭС» и «Новоалтайские МЭС», а за 2024 год — и в оставшихся шести подразделениях.

Держать марку

Алтайкрайэнерго вносит серьезный вклад в бюджет региона. За семь лет компания вдвое увеличила объем отчислений в пользу государства. Если в 2016 году он составлял порядка 630 млн рублей, то в 2023-м приближается к 1,2 млрд. Компания регулярно входит в топ-20 крупнейших налогоплательщиков края.

Спецтехника, работающая в ЛНР. Фото предоставлены компанией Алтайкрайэнерго.

Высокую оценку работе компании дает Правительство нашего региона, которое доверило электромонтерам Алтайкрайэнерго восстановление энергетических сетей Славяносербского района ЛНР. Впервые в дальнюю командировку алтайские энергетики отправились летом 2022 года, а сейчас электромонтеры компании будут работать на территории подшефного района до 31 мая.

— Как бы ни было трудно, нужно держать марку. Важно не стоять на правильном пути, а идти по нему. В сегодняшнем мире — даже бежать, чтобы как минимум не отставать. Тогда и успех будет устойчивым! — отмечает Татьяна Чередова.

Факт

В 2021 году предприятие купило электролабораторию на базе полноприводного Садко NEXT. Это единственная лаборатория такого рода в Алтайском крае и одна из двух в Сибири.