Прикладной футуризм. Как новоалтайское предприятие меняет облик городов России

Навесные вентилируемые фасады в России представлены преимущественно отечественными производителями. Одним из пяти крупнейших таких производителей является новоалтайская компания ЗИАС, стоявшая у истоков зарождения фасадного рынка в России. За счет чего «раскрутилось» алтайское предприятие, и какая ситуация сложилась на рынке вентилируемых фасадов, разбирался altapress.ru.

Сибирь не отстает от Москвы

Навесные вентилируемые фасады появились на рынке более 20 лет назад, и компания ЗИАС сразу начала активную экспансию в этом сегменте. Ставка была сделана на передовые технологии и движение в ногу со временем. Стратегией предприятия стало удовлетворение запросов рынка посредством инновационных инженерных решений.

Такой подход оправдал себя в полной мере, выведя ЗИАС в число лидеров рынка навесных вентилируемых фасадов в России. Компания работает по всей России — от Владивостока до южных регионов. Наиболее емким является московский рынок — в Москве и области в минувшем году установлено около 42% всех навесных фасадов.

Вместе с тем, популярны навесные системы и в Сибири. Этот регион (с учетом Тюменской области) занимает 23% в общей структуре поставок подсистем навесных фасадов. Как и в Москве, в Сибири фиксируется тенденция к росту их продаж. Лидирующие позиции при этом занимают стальные системы.

Новейшие тенденции

Одним из основных трендов современности стало использование тяжелых облицовок и нестандартных фасадных решений. В 2022-2023 годах ЗИАС успешно реализовал ряд таких проектов, в том числе, в российской столице: ЖК «Бродский», административное здание на Зубовской площади, ЖК «Диалог» и др.

В компании также отмечают, что в последнее время весьма востребованы решения в стилях бионики и хай-тек. Директор ЗИАС Анатолий Волков рассказал altapress.ru о разрабатываемых компанией принципиально новых бионических фасадах, призванных гармонизировать архитектурные формы с природными.

Впрочем, компания в состоянии решать и противоположные задачи — делать фасадные конструкции в стиле хай-тек, с электронными фасадами, на которые можно выводить изображения и тексты прямо из Сети. Это, конечно, штучные экспериментальные проекты, но только лишь пока.

Анатолий Волков,

директор ЗИАС:

Обычно производственные возможности приземляют полет архитектурной фантазии. Проект приходится упрощать. Но сегодня мы готовы сказать архитекторам, девелоперам и строителям — давайте мечтать вместе. Для этого у компании есть опыт, свое конструкторское бюро, есть качественный инженерный потенциал и, конечно, достаточные производственные мощности.

Техника уровня «супер»

ЗИАС — единственная компания в России, имеющая 3D-принтеры такого размера, который позволяет создавать 3D-фасады. В настоящее время предприятие располагает двумя производственными площадками — в Барнауле и Санкт-Петербурге. Вся технологическая цепочка при этом на 90% состоит из российских комплектующих.

Интересный факт: Помимо систем навесных вентилируемых фасадов, ЗИАС этим летом запустил собственное серийное производство корзин для кондиционеров.

Имеющиеся у компании возможности позволяют ей не просто производить фасадные конструкции вроде кронштейнов и профилей, но и браться за решение наиболее сложных задач. Это, в свою очередь, открывает для предприятия новые ниши, и даже новые рынки, не ограниченные одной отраслью.

У технологий 3D-печати имеется ряд преимуществ перед традиционными способами изготовления конструкций путем отсечения от материала всего лишнего. Для 3D-печати же требуется гораздо меньше материала, соответственно, и себестоимость готового продукта снижается. При этом вариативность и индивидуализация изделий растет.

Меняя облик городов

В ЗИАС уверены, что подобные технологии будут все шире применяться в производстве навесных фасадных систем и позволят изготавливать декоративные панели практически любых форм. Такие изделия позволят кардинально обогатить дизайн зданий за счет, например, неповторяющейся структуры бионической архитектуры.

Благодаря своим инженерным и технологическим возможностям, ЗИАС в силах воплотить практически любой замысел архитектора, сделав фасад красивым и выдающимся. Подчеркивая индивидуальный дизайн каждого проекта при помощи собственных конструкторских разработок, компания, фактически, формирует совершенно новую эстетику городской среды.