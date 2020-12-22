Прилетели. Девять российских авиапредприятий попали под санкции США

В число авиапредприятий вошли:
- корпорация «МиГ»
- АО «Гражданские самолеты Сухого»
- компания «Сухой»
- компания «Туполев»
- корпорация «Иркут»
- Казанский вертолетный завод
- Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина
- Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева
- Объединенная авиастроительная корпорация
Ранее стало известно, что ряд главных предприятий гражданского авиастроения России могут впервые попасть под американские санкции. РИА-Новости пояснили, что ознакомились с предварительным проектом списка, где кроме авиационных предприятий встречались разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения.
Информационное агентство, ссылаясь на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщило — специалисты корпорации изучают санкционный список США, но не намерена приостанавливать свои гражданские программы.
Более того, в начале декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов прокомментировал журналистам, что российская авиапромышленность продолжает работать с иностранными партнерами. Пока заявлений о возможном прекращении сотрудничества от зарубежных партнеров не было.