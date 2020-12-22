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Экономика

Прилетели. Девять российских авиапредприятий попали под санкции США

В понедельник был обнародован санкционный список министерства торговли Соединенных штатов Америки, куда попали предприятия авиационной промышленности российской Федерации, сообщает агентство РИА-новости.

Санкции.
Санкции.
открытые источники в интернете

В число авиапредприятий вошли:

  1. корпорация «МиГ»
  2. АО «Гражданские самолеты Сухого»
  3. компания «Сухой»
  4. компания «Туполев»
  5. корпорация «Иркут»
  6. Казанский вертолетный завод
  7. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина
  8. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева
  9. Объединенная авиастроительная корпорация
Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

Ранее стало известно, что ряд главных предприятий гражданского авиастроения России могут впервые попасть под американские санкции. РИА-Новости пояснили, что ознакомились с предварительным проектом списка, где кроме авиационных предприятий встречались разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения.

Информационное агентство, ссылаясь на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщило — специалисты корпорации изучают санкционный список США, но не намерена приостанавливать свои гражданские программы.

Более того, в начале декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов прокомментировал журналистам, что российская авиапромышленность продолжает работать с иностранными партнерами. Пока заявлений о возможном прекращении сотрудничества от зарубежных партнеров не было.

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