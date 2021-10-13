«Применяй. Обучай. Совершенствуй». Представители Алтайского края приняли участие в Школе тренеров по бережливому производству

Представители Алтайского края приняли участие в IV Школе тренеров по бережливому производству «Применяй. Обучай. Совершенствуй». Масштабное мероприятие объединило более 500 представителей предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» из 60 регионов России.

IV Школа тренеров «Применяй. Обучай. Совершенствуй» прошла с 5 по 7 октября в Подмосковье. Организатором выступил Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

Алтайский край на мероприятии представляли сотрудники Регионального центра компетенций (РЦК), ООО «Хлеб-4», ООО «Алтайхлеб», ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», ООО «БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика».

«Эффективность Школы тренеров заключается в том, что кроме обучения здесь происходит обмен опытом и лучшими практиками. Примерно половина сегодняшних участников слета — это те, кто реализуют проект первый год. Остальные уже находятся на этапе тиражирования. И это очень важно, так как менее опытные тренеры получают возможность лучше понять, как наиболее эффективно выстроить свою работу после завершения на предприятии пилотного проекта», — подчеркнула заместитель гендиректора ФЦК по обучению Ирина Жук.

В рамках трехдневной сессии участники Школы тренеров вместе со специалистами Федерального центра компетенций разбирали реальные кейсы и погружались в инструменты бережливого производства от психологии изменений, до инженерного мышления — «Каракури».

Внутренние тренеры предприятий и представители Регионального центра компетенций имели возможность посетить восемь треков по актуальным темам и более 30 мастер-классов.

IV Школа тренеров по бережливому производству «Применяй. Обучай. Совершенствуй». Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда ( ФЦК).

В целом, данная программа позволяет получить дополнительные знания сразу по трем направлениям — применение, обучение и совершенствование навыков использования инструментов и методик бережливого производства.

«Практика и опыт — это самое важное в любой работе, и чем больше практики и опыта, тем профессиональнее мы становимся. Совершенно противоположная ситуация складывается с профессионализмом, когда мы не развиваемся. В данном случае „Школа тренеров“ — возможность расширить свои знания и компетенции, обменяться опытом с коллегами, а главное, получить заряд бодрости и энергии для дальнейших изменений и движения вперёд!» — поделился своими впечатлениями специалист отдела повышения производительности (РЦК) Трегуб Константин.

IV Школа тренеров по бережливому производству «Применяй. Обучай. Совершенствуй». Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда ( ФЦК).

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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