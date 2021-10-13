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«Применяй. Обучай. Совершенствуй». Представители Алтайского края приняли участие в Школе тренеров по бережливому производству

Представители Алтайского края приняли участие в IV Школе тренеров по бережливому производству «Применяй. Обучай. Совершенствуй». Масштабное мероприятие объединило более 500 представителей предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» из 60 регионов России.

IV Школа тренеров по бережливому производству «Применяй. Обучай. Совершенствуй».
IV Школа тренеров по бережливому производству «Применяй. Обучай. Совершенствуй».
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

IV Школа тренеров «Применяй. Обучай. Совершенствуй» прошла с 5 по 7 октября в Подмосковье. Организатором выступил Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

Алтайский край на мероприятии представляли сотрудники Регионального центра компетенций (РЦК), ООО «Хлеб-4», ООО «Алтайхлеб», ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», ООО «БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика».

«Эффективность Школы тренеров заключается в том, что кроме обучения здесь происходит обмен опытом и лучшими практиками. Примерно половина сегодняшних участников слета — это те, кто реализуют проект первый год. Остальные уже находятся на этапе тиражирования. И это очень важно, так как менее опытные тренеры получают возможность лучше понять, как наиболее эффективно выстроить свою работу после завершения на предприятии пилотного проекта», — подчеркнула заместитель гендиректора ФЦК по обучению Ирина Жук.

В рамках трехдневной сессии участники Школы тренеров вместе со специалистами Федерального центра компетенций разбирали реальные кейсы и погружались в инструменты бережливого производства от психологии изменений, до инженерного мышления — «Каракури».

Внутренние тренеры предприятий и представители Регионального центра компетенций имели возможность посетить восемь треков по актуальным темам и более 30 мастер-классов.

IV Школа тренеров по бережливому производству «Применяй. Обучай. Совершенствуй».
IV Школа тренеров по бережливому производству «Применяй. Обучай. Совершенствуй».
Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

В целом, данная программа позволяет получить дополнительные знания сразу по трем направлениям — применение, обучение и совершенствование навыков использования инструментов и методик бережливого производства.

«Практика и опыт — это самое важное в любой работе, и чем больше практики и опыта, тем профессиональнее мы становимся. Совершенно противоположная ситуация складывается с профессионализмом, когда мы не развиваемся. В данном случае „Школа тренеров“ — возможность расширить свои знания и компетенции, обменяться опытом с коллегами, а главное, получить заряд бодрости и энергии для дальнейших изменений и движения вперёд!» — поделился своими впечатлениями специалист отдела повышения производительности (РЦК) Трегуб Константин.

IV Школа тренеров по бережливому производству «Применяй. Обучай. Совершенствуй».
IV Школа тренеров по бережливому производству «Применяй. Обучай. Совершенствуй».
Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительностьтруда #национальныйпроект #рцк #ЛидерИзменений

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