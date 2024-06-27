Принцип работы кредитной карты

Для многих кредитка стала привычным финансовым продуктом. С её помощью можно не откладывать покупки на потом и не платить проценты в льготный период. В отличие от привычного многим кредита кредитные карты не нужно каждый раз открывать заново — доступная сумма переносится на новый отчётный период автоматически.

В чём суть кредитки

Кредитная карта может быть пластиковой (физической) и цифровой. Она имеет определённый лимит, который держатель может тратить на своё усмотрение. До окончания льготного периода проценты за использование банковских средств не начисляются. Подробнее: www.sberbank.com/ru/person/bank_cards/credit_cards.

Далее — если держатель полностью гасит долг до окончания отчётного периода, то в начавшемся периоде станет доступен весь лимит. При частичном погашении долга лимит сокращается на сумму задолженности. В случае, если лимит использован до конца, то в новом периоде он не будет доступен.

Тратить деньги с кредитки можно на любые операции: покупку товаров, оплату коммунальных платежей, заказы в кафе и ресторанах, переводы другим людям. По кредитной карте доступны такие же привилегии, как и по дебетовой. Клиент банка получает скидки и бонусы по различным категориям.

Что такое кредитный лимит

При оформлении кредитной карты определяется сумма, которую клиент может тратить. Это и есть кредитный лимит. Его размер зависит от платёжеспособности человека:

Сумму больше могут получить зарплатные клиенты банка или держатели, подтвердившие доход.

Со временем лимит может быть увеличен — это происходит при активном пользовании картой и регулярном погашении долга.

Доступный для оплаты остаток уменьшают любые операции. А проценты, которые начисляются за использование кредита после истечения льготного периода, не уменьшают сумму остатка, а только увеличивают общую сумму долга.

Как работает льготный период

Беспроцентный, льготный или грейс-период — это срок, во время которого за пользование деньгами банка не начисляются проценты. Беспроцентный период длится 120 дней. Это позволяет целый месяц совершать покупки, а потом возвращать долг в течение трех месяцев.

В случае, если вы полностью расходуете лимит по карте, то для открытия нового льготного периода потребуется погасить задолженность предыдущего. Точная сумма минимального платежа и общего долга по кредитной карте доступна в онлайн-банке или мобильном приложении.

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