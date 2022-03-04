Приостановил покупку и продажу валюты Национальный расчетный депозитарий

Он также не осуществляет переводы с конверсией до момента получения необходимых сведений об условиях обработки информационных потоков банками-корреспондентами НРД в евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и канадских долларах, сообщается в информации для клиентов депозитария, размещенной на его сайте.

НРД заверяет — после получения официальной информации об условиях проведения расчетных операций клиентам незамедлительно будет направлено соответствующее уведомление, сообщает «Интерфакс».

4 марта на старте торгов на «Мосбирже» доллар вырос до 112,5 рубля, евро — до 125.