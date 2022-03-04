4 марта
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Экономика

Приостановил покупку и продажу валюты Национальный расчетный депозитарий

Национальный расчетный депозитарий (НРД) группы Московской биржи временно приостановил операции покупки и продажи иностранной валюты.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Он также не осуществляет переводы с конверсией до момента получения необходимых сведений об условиях обработки информационных потоков банками-корреспондентами НРД в евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и канадских долларах, сообщается в информации для клиентов депозитария, размещенной на его сайте.

НРД заверяет — после получения официальной информации об условиях проведения расчетных операций клиентам незамедлительно будет направлено соответствующее уведомление, сообщает «Интерфакс».

4 марта на старте торгов на «Мосбирже» доллар вырос до 112,5 рубля, евро — до 125.

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