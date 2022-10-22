Приостановлено взыскание задолженностей мобилизованных на Алтае. Где подать заявление

Судебными приставами Алтайского края приостановлено взыскание задолженностей мобилизованных граждан на сумму более 33 млн. рублей, говорится в сообщении ведомства.

Судебными приставами на каждом мобилизационном пункте принимаются заявления о приостановлении исполнительных производств.

Мобилизованные, их близкие родственники могут подать заявление о приостановлении исполнительного производства в личном кабинете портала Госуслуг, на официальном сайте ведомства в разделе «Интернет — приемная» https://r22.fssp.gov.ru/ir/ или непосредственно в структурных подразделениях ГУФССП.

Судебные приставы смогут частично или полностью останавливать исполнительное производство в отношении мобилизованных жителей Алтайского края, заявляли в пресс-службе регионального УФССП в начале октября.