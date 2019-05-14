Приток зарубежных инвестиций в России опустился до минимума за 10 лет

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию по итогам 2018 года составил $8,8 млрд — это более чем втрое меньше, чем годом ранее ($28,6 млрд), следует из бюллетеня Центробанка «О чем говорят тренды» за апрель.

Это минимальное значение притока инвестиций из-за рубежа за последние 10 лет.

Чистый отток инвестиций составил $23,1 млрд — стал самым крупным с 2014 года.

В структуре прямых иностранных инвестиций произошли существенные изменения — сократилась доля вложений в долговые инструменты, снизилась доля участия в капитале.

«Такая тенденция может служить подтверждением тому, что все меньше выведенных в офшоры средств возвращается в страну», — пришли к выводу аналитики ЦБ.

Офшоры и тенденция

Ослабление притока иностранных инвестиций наблюдается из офшорных зон, преимущественно из Кипра. В третьем квартале 2018 года чистые прямые иностранные инвестиции в Россию из Кипра были отрицательными (-$7,9 млрд).

Наибольшим было снижение прямых иностранных инвестиций в небанковский сектор, пишет Forbes.