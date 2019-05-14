Приток зарубежных инвестиций в России опустился до минимума за 10 лет

Это минимальное значение притока инвестиций из-за рубежа за последние 10 лет.
Чистый отток инвестиций составил $23,1 млрд — стал самым крупным с 2014 года.
В структуре прямых иностранных инвестиций произошли существенные изменения — сократилась доля вложений в долговые инструменты, снизилась доля участия в капитале.
«Такая тенденция может служить подтверждением тому, что все меньше выведенных в офшоры средств возвращается в страну», — пришли к выводу аналитики ЦБ.
Офшоры и тенденция
Ослабление притока иностранных инвестиций наблюдается из офшорных зон, преимущественно из Кипра. В третьем квартале 2018 года чистые прямые иностранные инвестиции в Россию из Кипра были отрицательными (-$7,9 млрд).
Наибольшим было снижение прямых иностранных инвестиций в небанковский сектор, пишет Forbes.
«Ранее часть притока ПИИ в РФ вела себя синхронно с оттоком, что могло быть связано с внутригрупповыми сделками и сделками с офшорами. Теперь прослеживается тенденция к сокращающемуся притоку ПИИ в РФ при стабилизации величины ПИИ за границу», — объясняет регулятор.